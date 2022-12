De overheid eist dat er besparingen komen. Het huis wikt en weegt, onderhandelt, stippelt een andere toekomst uit, laat hier en daar weten wat er staat aan te komen, maakt een lijst en begint te ontslaan. Mensen op de lijst krijgen te horen dat er een einde komt aan de samenwerking. Wie hoort er nog bij, wie niet en waarom? Het huis smijt mensen buiten die vaak decennia voor het huis hebben gewerkt, die werden geprezen om hun professionalisme en vanwege hun flexibiliteit, die het huis trots als het hunne hebben beschouwd en datzelfde huis verdedigden tegen vaak slordige kritiek. Trouw zijn is een wonder. Het wordt niet zomaar verworven. Het betekent vaak er blijven in geloven ondanks alles. In deze samenleving wordt het al jaren belachelijk gemaakt, gewantrouwd en vaak uiteindelijk weggesneden. Het huis beschaamt het ware wonder en dus zichzelf. Besparen wordt bezwaren tegen wat ervaring heet. Moed aan alle VRT-mensen wier trouw en voorbije inzet als last mee met hen wordt buitengezet.