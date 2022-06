Mocht Roberto Martínez in de politiek zitten, hij zat in het centrum, en daar wil tegenwoordig niemand meer zijn

Mark Coenen is columnist.

Gelukkig is er nog Roberto Martínez: nu de voetballers het wat laten afweten straalt de ster van de trainer van de nationale ploeg als nooit tevoren. In tegenspraak met de mantra dat prestaties alleen op het veld tellen trekken wij ons, omdat het op het veld niet veel voorstelt, dezer dagen voornamelijk op aan de toespraken van de onkreukbare en voorkomende Spanjaard. Hij slaat en zalft, maar zalft vooral, en komt daar al acht jaar lang op briljante wijze mee weg.

Hij is, samen met Carlo Ancelotti en nog wat heren van stand, lid van de botoxgeneratie der voetbaltrainers: op die gebeeldhouwde karakterkoppen zie je nauwelijks emotie. Zij beleven voetbal klinisch, zoals een computerspecialist zich voelt die een vers algoritme schrijft, of een boekhouder die blij is dat zijn balans klopt.

Hun gezicht is altijd uitgestreken, alsof zij ’s morgens na het ontbijt even het strijkijzer hebben gebruikt in plaats van een scheerapparaat. Hun commentaar is altijd voornaam en slim. Wat een verschil met bloeddorstige en boertige straatkatten als Mourinho, Gattuso, Conte en Simeone, tuig van de richel dat zich aan de zijlijn staat aan te stellen alsof ze wanhopig een wisselmeerderheid aan het zoeken zijn tegen de groenen.

Mocht Martínez in de politiek zitten, hij zat in het centrum, en daar wil tegenwoordig niemand meer zijn.

Het is voor hem ook geen cadeau met zo’n clubje vermogende voetbalvedetten, die vooral opvallen als ze met een nieuwe dure auto of gekleed in een onbetaalbaar modemerk de catwalk van het oefencomplex in Tubeke oversteken. Gretig klikken de camera’s.

Iedereen jaloers op Thibaut Courtois, die zogenaamd aan pubalgie lijdt terwijl hij zich volgens de gespecialiseerde pers nu pas echt een liesbreuk aan het vrijen is op een luxejacht samen met zijn geliefde, die weldra zijn officiële vrouw wordt.

Alles heeft de bond eraan gedaan om de spelers ter wille te zijn. In plaats van het verplichte ijsbad na de training organiseerde men beleggingsclubs met financiële specialisten uit Dubai. En naast de muesli bij het ontbijt staat een kleine tentoonstelling met juwelen van het Antwerp World Diamond Centre. Maar de sfeer is er niet in te krijgen: iedereen wil pubalgie op een luxejacht.

Zelfs de trainer viel deze week even uit zijn rol, toen hij zich, zij het voorzichtig, opwond over een uitspraak van Louis van Gaal, het orakel uit Amsterdam, die een grapje had gemaakt over Kevin De Bruyne. Dat liet Martínez niet over zijn kant gaan. Lichtjes trilde zijn stem. Meteen voorpaginanieuws.