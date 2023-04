Misschien zint het de zee dat ze soms niet gezien wordt

Ook in de kusttram hebben kleine schermpjes de aandacht gestolen. Parallel met het grote water gaan we ergens heen, maar niemand kijkt naar de zee. Misschien is het onverschilligheid, maar net zo goed kan het hunker zijn: straks uitstappen, en dan weer als voor het eerst kijken. Misschien zint het de zee ook wel dat ze soms niet gezien wordt. Er spreekt vertrouwen uit: jij blijft.

Ik stap uit de tram, loop richting het strand, en kijk dan toch. Elke golf is een tong zonder mond. Ze richt zich op, naar achteren hellend en zo een seconde een ballerina los van de zwaartekracht, en gooit zich dan vooruit, in een beweging die de eigen verwoesting aanvaardt, als een laatste groet. Zo wint het water het zand, zo wordt de strook tussen het land en de zee elke minuut een stukje korter.

Wanneer de golf op haar hoogst is, heeft ze een brede buik die bruinig kleurt. Misschien komt daar de meewarigheid over de Noordzee vandaan: ze kent de kleurcode van de euforie niet. Ze heeft grijze ogen. En toch: achter de golven, daar waar het water rustig is en zich nergens mee bemoeit, zie ik het diepe groen.

Enkele uren geleden sprak ik met een vissersvrouw. Ze vertelde over het zout op de lippen van wie op zee is geweest en weer aan wal stapt, over de wind die door de borstelige haren van haar man bleef kammen zo lang haar vingers dat niet konden, over zijn handen met barsten en kloven en korsten, samen een landschapje van hard werk. “Ik kijk niet naar de kleur van de zee. Ik kijk naar wat ze me elke keer weer cadeau doet: een prachtige man.”