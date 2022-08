‘Misschien kunnen overheid en privé de kosten van isolatie voorschieten?’ Twee jongeren in debat over houtkachels en energie

Belgen zoeken steeds vaker naar alternatieve energiebronnen en dat is niet altijd even milieuvriendelijk. Is er begrip voor mensen die bijvoorbeeld vervuilende houtkachels aanschaffen om de kosten te drukken?Jongeren Isaura Calsyn, gelieerd aan Jong Groen, (27) en Anton De Ryckere van JONGCD&V (29) dachten er over na.

Isaura Calsyn: ‘Het is logisch dat mensen op zoek gaan naar alternatieve energiebronnen’

“De gasprijzen gaan immens de hoogte in, dus het is logisch dat mensen op zoek gaan naar alternatieven. Warmtepompen zijn duurzame alternatieven, maar ze zijn gewoon heel duur. Dus neen, ik vind persoonlijk niet dat we moeten neerkijken op mensen die een houtkachel als alternatief nemen. Ik heb zelf trouwens nog de middelen niet om een warmtepomp aan te schaffen, maar omdat kachels fijnstof uitstoten die de gezondheid en het milieu beschadigen, verkies ik liever geen kachel.

“Ik vind het heel jammer dat door de stijgende prijzen vooral kwetsbare mensen tot dergelijke ongezonde keuzes gedwongen worden. De goedkoopste energie is volgens mij energie die niet wordt verbruikt. Ik let daarom sterk op mijn energieverbruik thuis. Ik huur momenteel maar het eerste wat ik zal doen wanneer ik een huis koop, is zorgen dat het grondig geïsoleerd is. Ik vind trouwens ook dat de overheid kwetsbare burgers met minder middelen hier veel meer in moet bijstaan.

“Renovatie van sociale woningen zou topprioriteit moeten zijn in deze crisis. Voor mij ligt de toekomst van goedkope energie in de productie van lokale hernieuwbare energie. Burgercoöperaties zoals bijvoorbeeld ook Ecopower in Eeklo, waar ik woon, konden de prijs laag houden omdat ze niet afhankelijk waren van schommelende marktprijzen. De koers van zo’n bedrijf wordt ook niet bepaald door grote multinationals, maar door de burgers en afnemers zélf. Daardoor speelt winst volgens mij een veel mindere rol.

“Steden kunnen daarnaast ook massaal investeren in warmtenetten zodat ze hun eigen lokale energie produceren en dus grotendeels de prijs mee kunnen bepalen. Daar ligt voor mij de oplossing om de prijzen betaalbaar te houden en ons uit deze crisis te helpen. Die oplossing gaat dus veel verder dan het aanschaffen van warmtepompen of kachels. De vraag is en blijft: hoe kunnen we in de toekomst minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen?”

Anton De Ryckere: ‘In veel situaties zijn alternatieven zoals een warmtepomp niet eens een optie’

“Mijn vriendin en ik wonen in een gebouw dat werd opgetrokken in 2017. We verwarmen ons met gas. Ik vrees dat we een ferme eindafrekening gepresenteerd zullen krijgen. Ik had daarom toevallig al deze week eens rondgebeld voor informatie bij een andere energieleverancier. Die stelde voor om mijn maandelijkse voorschotten voor elektriciteit en gas op te trekken naar 350 euro per maand. Ik was best geschrokken en zei meteen dat dat veel te veel lijkt.

“Daarom begrijp ik dat mensen op zoek zijn naar alternatieven om minder uit te geven aan energie. In veel situaties zijn alternatieven zoals een warmtepomp niet eens een optie omdat de aankoopkosten best hoog zijn. Bovendien moet je ook al in een goed geïsoleerd huis wonen, wat bij veel huurders of mensen in armoede niet het geval is. Als die mensen uiteindelijk als alternatief op zoek gaan naar kachels, heb ik daar begrip voor, al is dat wel heel spijtig op het vlak van milieuvriendelijkheid. Dit is een stap terug in de strijd tegen de klimaatopwarming.

“Maar om die mensen nu individueel scheef te gaan bekijken? Neen, daar pas ik voor. Stilstaan bij het milieu is noodzakelijk, maar meestal speelt de portefeuille van de mensen mee. Ik kijk uit naar een andere manier van aanpak met een meer gericht gebruik van overheidsondersteuning en privé-initiatieven. Nu gaan er te veel middelen verloren aan ondersteuning van mensen die het niet nodig hebben.

“Op lange termijn moeten we wel echt naar warmtepompen of warmtenetten gaan en huizen beter gaan isoleren, best gekoppeld aan zonnepanelen: dat zou ideaal zijn. Het spijtige is dat je dan toch mag rekenen op aanschafkosten rond de 15.000 euro. Voor veel mensen gaat dat niet, zelfs met de huidige ondersteuning. Misschien kunnen de overheid en privé-ondernemingen de bedragen voor dit soort aankopen en isolatie voorschieten, zodat zo veel mogelijk mensen hierin kunnen investeren? Dan kunnen ze daarna het voorschot terugbetalen met een deel van de uitgespaarde kosten.”