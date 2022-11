Misschien is het maar goed dat de FIFA die schijnvertoning met de regenboogarmband stillegt

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Rosa Parks had geen toestemming gevraagd toen ze op 1 december 1955 weigerde om haar plaats af te staan aan een blanke passagier op de bus in Montgomery, Alabama. Ze werd gearresteerd. Mahsa Amini had geen toestemming gevraagd toen ze op 15 september van dit jaar besloot om in de Iraanse hoofdstad Teheran haar sluier af te leggen. Ze bekocht die moed met de dood.

Maar ook de Amerikaanse atleten John Carlos en Tommie Smith hadden geen toestemming gevraagd toen ze op 16 oktober 1968 op het podium van de Olympische Spelen in Tokio uit protest de ‘Black Panther’-vuist in de hoogte staken. Ze werden geschorst. En American Football-speler Colin Kaepernick had evenmin toestemming gevraagd voor hij in 2018, uit verzet tegen racistisch politiegeweld, op de knie ging zitten. Hij zag zijn loopbaan beëindigd.

Het contrast is schril tussen de vele historische voorbeelden, buiten en binnen de sport, van gemeend politiek-sociaal protest en het theater dat enkele voetbalbonden op het WK Voetbal in Qatar wilden opvoeren. Uit solidariteit met de in Qatar en elders bedreigde en gediscrimineerde lgtbq-gemeenschap wilden enkele Europese landenteams, waaronder ook België, aantreden met een aanvoerdersband in de regenboogkleuren. Een simpel dreigement van wereldbond FIFA - een gele kaart voor wie zo’n band zou dragen - volstond om de landen hun schattige protest te laten inslikken.

De bonden ‘betreurden’ dat ze niet tot een vergelijk waren kunnen komen met de FIFA. Daarmee was de kous af. “Wij gaan een speciale aanvoerdersband dragen, tegen de wil van de FIFA”, kondigde de CEO van de Belgische voetbalbond, vooraf nog stoer aan in De afspraak. Ach ach, en nu braaf het mandje in en liggen.

Misschien is het maar goed dat de FIFA deze schijnvertoning stillegt. Geen misverstand, de lgtbq-gemeenschappen in autocratische en/of theocratische regimes zoals Qatar (of Rusland, of ...) kunnen alle solidariteit gebruiken. Maar die regenboogarmband was altijd al een te flauw en te makkelijk symbool. Meer dan een aflaat om zielenheil af te kopen is het nooit geweest, vanwege een sport en sporters die zelf nog een hele weg af te leggen hebben om de homofobie en homohaat te bannen uit kleedkamers en tribunes.

Zelfs naar de immorele normen van het wereldvoetbal is dit WK in Qatar buitensporig en decadent. Als de deelnemende landen en hun beroemde atleten echt hadden ingezeten met het lot van de slaven-gastarbeiders of de homo’s in Qatar, of met de corruptie in eigen midden, dan hadden ze twaalf jaar alle tijd om de FIFA op andere gedachten te dwingen. Of denkt u dat dit WK zou zijn doorgegaan als Duitsland, Nederland en Spanje samen hadden gezegd dat ze niet kwamen? Als Kylian Mbappé, Harry Kane, Cristiano Ronaldo en Romelu Lukaku samen hadden gedreigd om thuis te blijven?

Dat gebeurde niet. En eigenlijk kan je dat de sporters zelfs niet kwalijk nemen. Want als zij straks weer thuis zitten, zijn het de leiders van hun regeringen die hun plaats innemen in de hotels en salons van Doha, met smeekbedes om meer gas te krijgen. Ook dat weten ze in het emiraat drommels goed.