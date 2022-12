Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (9).

Misschien is het lastigste aan opvoeden wel dat je dingen moet verbieden die je als kind zelf leuk vond. Neem nu vuurwerk. Rotjes, firecrackers. Terwijl jij verstoord vloekt als er in de straat weer zo’n bommetje ontploft, schiet John John naar het raam. Hij is gefascineerd door alles wat knalt en springt.

Toen op het voetbal de zogenaamde ultrasupporters hun Bengaalse fusées afstaken, jouwde jij hen plichts­bewust uit. Je zoon keek geboeid toe. Geen wedstrijd zal hem ooit meer heugen dan die bekerfinale toen jullie per ongeluk een plekje tussen de gemaskerde ultra’s hadden en het fluorescerende paarse licht rond je oren flitste en knalde. Jij schrok je rot, hij pakte er stoer mee uit bij zijn vrienden. “Papa, stuur je me dat filmpje nog eens door?”

Of anders die keer dat jullie met Nieuwjaar de ‘sfeer’ gingen opsnuiven op het grote plein in de wijk. Als een mistgordijn hing de rook over de straatstenen. Het leek wel oorlog. Links en rechts, voor en achter jullie ontploften de voetzoekers. Vaders en moeders lanceerden vuurpijlen vanuit lege flessen, en toen dat niet naar behoren werkte, vanuit hun handen. Jongelui hadden hun centen bijeengelegd om een vuurwerkbatterij te kopen. Missy liep huilend weer naar huis, onderweg jankten de honden overstuur. John John zei: “Volgend jaar gaan we weer.”

Met zijn zakgeld koopt hij af en toe weleens een voetzoeker of een pakketje trekbommetjes. Dat doet hij stiekem maar net niet stiekem genoeg. Je weet dat hij woensdagmiddag na school nog even blijft hangen om met zijn vriendjes op prospectie te gaan in de stad. Waar verkopen ze vuurwerk? Hoeveel moet dat kosten? Je beeldt je in hoe ze met hun dertienjarige neuzen tegen het bedompte etalageraam van de carnavalswinkel hangen. Hij kent de namen van de verschillende types pyrotechnisch materiaal zoals een informaticus computercodes kent.

Je zegt wat vaders zeggen. “Wees voorzichtig.” “Doe geen domme dingen.” “Doe niets wat niet mag.” “Speel niet met je geluk en je gezondheid.” “Verspil je geld niet.” “Ik vertrouw je.”

Wat je hem niet zegt, is dat je hem diep vanbinnen wel begrijpt. Hoe zou je zelf zijn? Hoe wás je zelf? Je durft hem niet te vertellen over die keer toen jij met een vriendje – met veel zakgeld – naar een weide trok, om je eigen vuurwerkshow af te steken. Je was niet ouder dan elf. Veel meer dan met de ogen draaien en eens goedmoedig zuchten lukt je dan ook niet als hij na een rondje op de lokale kermis trots zijn buit toont. Een doos firecrackers en een zakje trekbommetjes. Kan je boos zijn op je eigen genen?

Een keertje zijn jullie naar een groot vuurwerkspektakel gaan kijken. Eensgezind waren jullie weinig onder de indruk. Dus is de kans groot dat het straks bij de feestdagen toch een bezoek aan de vuurwerkwinkel wordt. Zoon, dochter en vader. Samen.

` `