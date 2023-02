Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Na onze thuiskomst lazen wij achterstallige kranten.

Als de helft van wat Jonathan Holslag beweert over Alibaba en de luchthaven van Luik waar is, dat we zonder controle of compensatie de deur hebben opengezet voor China dat onze economie komt slopen en dat opportunistische politici en luie ministeries daar onverkort schuld aan hebben, kan het haast niet anders dan dat we op krankzinnige verkiezingen afstevenen, zei ik.

Politici hebben geen superkrachten, maar ze moeten wel de weinige spieren die ze hebben, gebruiken. Hun blik, en die van hun medewerkers, moet verder reiken dan de onze, hun objectieven moeten nobel zijn en hun inspiratie moet het algemeen belang dienen. Als je handelingen de boel net om zeep helpen, moet je straks een heel goede schuilhut zoeken − het mededogen blijft niet duren en de maatschappij vergekt zienderogen, je hebt geen bril nodig om het te zien. Bovendien zijn de mensen niet dom, ­zoals Jos Geysels altijd heeft beweerd.

Opmerkelijk, zei mijn vrouw, dat in zowat elk stuk over politiek geknutsel en halve waarheden de naam Kris Peeters valt. Vroeger was dat Yves Leterme. Misschien huist het Kwaad echt wel in het centrum, bij de gladde mooipraters en de christelijke puddingen, bij de mannen die met een pastoor­stem en met een sussende handbeweging naar de journalist ‘Oh, maar we gaan niet op de ­zaken vooruitlopen’ zeggen, wetend dat na het keren van hun rug de gifbom zal ontploffen.

Jos D’Haese gaat het heel goed doen bij de volgende verkiezingen, zei ik. Op Jos D’Haese zou ik vertrouwen om eens de oude runderen de stal uit te jagen, hun al jaren gistende en schimmelende mest te verwijderen, de schade op te meten en met de brokstukken iets nieuws op te metselen. Hij is jong en onervaren: dat geeft hem het voordeel van de onbevangenheid en de onbezoedelde, gave moed. Geef het land aan Jos, en we zullen na vier jaar verwonderde ogen trekken.

Sommige lezers vonden dat ik de voorbije weken wat overdreef over de twee Françaises die naast ons in Andalusië logeerden, die geen bh droegen en die de hele tijd in panne vielen en hun kurkentrekker kwijt waren. Sommigen verdachten mij ervan dat ik dingen verzon. Ik zeg u met de hand op het hart: het was allemaal waar, en er was nog veel méér. Zoals die keer dat er geen water meer uit de kraan kwam, en bleek dat zij hun zwembad hadden laten vollopen en zo voor een halve week het water van de bron hadden opgebruikt. Konden wij helemaal naar beneden om onze fles te vullen.

‘Zoveel water was het toch niet!’, zei Bernadette ongelovig met haar Parijse pruilmondje, om meteen daarop vertederd te glimlachen naar haar Noki, die ons huis uitliep met een streng chorizo in de muil die hij van het aanrecht had geroofd. ‘In Parijs steelt hij nu eens nooit’, zei Bernadette.