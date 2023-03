Misschien hebben we een volksberoep nodig waarmee burgers zich over de financiering van politici kunnen uitspreken

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

Tot voor kort bleven de parlementen grotendeels gespaard van de golf van politieke schandalen in ons land. De verschillende parlementaire onderzoekscommissies sinds de zaak-Dutroux in de jaren 90 gaven de verkozenen zelfs een imago van ‘witte ridders’, integere rechters ten aanzien van het falen van onze instellingen. Nu is de dijk aan het bezwijken.

In november vorig jaar brachten de onthullingen over enorme budgetoverschrijdingen bij de verbouwing van het Waals Parlement de lichtvaardigheid van de Waalse politici aan het licht. “Wij wisten niets”, was ook de reactie in de Kamer toen vorige week het nieuws naar boven kwam dat oud-Kamervoorzitters Herman De Croo en Siegfried Bracke en enkele hoge ambtenaren jarenlang mogelijk onwettige pensioenbonussen hadden gekregen. Inmiddels heeft Qatargate het Europees Parlement op zijn grondvesten doen daveren en is verleden week is de voorhechtenis van Europarlementslid Marc Tarabella (PS) verlengd. In amper enkele maanden tijd zijn drie parlementen in diskrediet gekomen.

Dat is een harde klap voor de representatieve democratie op een moment dat de wetgevende macht verzwakt is. De regering krijgt al lang de bovenhand in het maken van wetten maar nu zijn ook de politieke debatten en de ideologische confrontatie, die van nature in het parlement horen plaats te vinden, eveneens naar de regeringen verplaatst, zeker op het federale niveau. Met zeven partijen met uiteenlopende ideeën, die elkaar voortdurend op de huid zitten, lijkt de regering meer op een woelig assemblee dan op een ministersploeg. De mondelinge vragen op donderdag in het halfrond zijn nog enigszins relevant, al zijn ze nu steeds vaker bedoeld om filmpjes te maken voor de feed op sociale media die zoveel mogelijk door de sympathisanten geliket en gedeeld moeten worden.

In andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, is het niet uitzonderlijk dat parlementsleden een dissidente stem laten horen en tegen de positie van hun eigen partij stemmen, omdat ze vinden dat ze op de eerste plaats hun constituents, hun kiezers vertegenwoordigen. In onze particratie gebeurt dat heel zelden, behalve soms over bepaalde ‘ethische’ onderwerpen. Voor het overige moet de partijlijn braaf worden gevolgd. Wie dat niet doet, krijgt de rekening gepresenteerd bij de opstelling van de lijsten voor de volgende verkiezingen.

Bovendien worden de ministers bijna altijd door de partijvoorzitters gekozen, die dwarsliggers natuurlijk niet zullen belonen. Het feit dat de meeste voorzitters van de meerderheidspartijen van Vivaldi niet in de Kamer zetelen, neemt ook een deel van het belang van het parlement weg. Egbert Lachaert (Open Vld) is de enige voorzitter van de Vivaldi-meerderheid die in de Kamer is verkozen. De voorzitters van Groen en Vooruit zetelen in het Vlaams Parlement, waar hun partijen in de oppositie zitten. Georges-Louis Bouchez is gecoöpteerde senator. Dat wijst trouwens op het enige nut dat de Senaat nog heeft: niet-verkozen kandidaten toch een zetel en een inkomen geven. Voor de rest dient hij tot niets en kost hij veel geld. Maar toch wordt hij niet afgeschaft.

Gisteren in De zevende dag pleitten N-VA en PVDA merkwaardig genoeg samen voor de oprichting van een parlementaire commissie over ‘pensioengate’. De vraag is natuurlijk of parlementsleden goed geplaatst zijn om hun eigen instelling en hun eigen werking te onderzoeken. Een externe doorlichting zoals Groen voorstelt lijkt een beter idee om het vertrouwen proberen te herstellen. Want dat is juist het probleem met de partijfinanciering en de lonen van politici: ze worden door de begunstigden zelf bepaald en niet altijd op een transparante manier.

Verleden week was er veel ophef over het voorstel van de N-VA om een volksberoep in te voeren, dat het Parlement de macht zou geven om met een tweederdemeerderheid beslissingen van het Grondwettelijk Hof te kunnen ‘overrulen’, ongedaan te maken. Misschien hebben we een volksberoep nodig waarmee de burgers zich over de financiering van partijen en politici zouden kunnen uitspreken. Een godsgeschenk voor de populisten? Heel zeker! Net zoals het schouwspel in de Kamer afgelopen donderdag.