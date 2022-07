‘Minister-president Jambon blijft ervan uitgaan dat alle Vlamingen N-VA’ers zijn met één missie: België kapotmaken’

De Vlaamse afwezigheid op de nationale feestdag is fout

Onze Vlaamse minister-president blonk alweer in afwezigheid op de feestelijkheden ter gelegenheid van de nationale feestdag, in tegenstelling tot zijn collega’s Di Rupo en Vervoort. Hij zit liever in Avignon. Sinds N-VA de functies van minister-president en voorzitter van het Vlaams Parlement claimen hebben zij systematisch geweigerd aanwezig te zijn op de festiviteiten. Homans had zelfs zeer kwetsende woorden over de Belgische driekleur.

De minister-president en zijn partijgenoten maken hier een grote fout. Een minister-president vertegenwoordigt alle inwoners van zijn deelstaat, van welk pluimage deze ook moge zijn. Hij moet daarboven staan. Jan Jambon is niet in staat zich te verheffen boven zijn eigenste partij en doelen. Hij blijft ervan uitgaan dat alle Vlamingen N-VA’ers zijn met één missie België: kapotmaken. Hij vergist zich. Er is in Vlaanderen geen draagvlak tot splitsing en de eenheidsstaat te vernietigen.

Wil de minister-president meer respect krijgen van de Vlaamse burgers, dan zal hij zijn Vlaams-nationalistische ideeën even aan de kant moeten schuiven en zal hij zich een echte staatsman moeten tonen.

Ooit zei een andere hoge functionaris in een andere koninklijke context ‘hij kan het niet’. Ondertussen is bewezen dat die ene het wel kan en dat onze minister-president het blijkbaar niet kan en niet wil kunnen.

Opvang binnen de Dublin-conventie

Ik hoor mevrouw de staatssecretaris voor Asiel en Migratie regelmatig verwijzen naar het probleem van de vluchtelingen die reeds in een ander land geregistreerd werden met een asielaanvraag. Het lukt blijkbaar nog altijd moeilijk om deze mensen binnen de zes maanden naar hun eerste opvangland terug te leiden.

Zou het niet mogelijk zijn om via Europa een regeling te organiseren waarbij de opvangkosten voor deze mensen kunnen doorgestuurd worden naar de landen die het terugsturen van deze mensen bemoeilijken.

De berekening lijkt mij relatief eenvoudig. Het budget van Fedasil bedraagt ongeveer 450.000.000 euro. Momenteel zijn er ongeveer 30.000 opvangplaatsen voorzien voor asielzoekers. Dat maakt dat een opvangplaats ongeveer 15.000 euro kost of 41 euro per dag.

In het kader van de internationale, Europese solidariteit, een aanvaardbaar bedrag.

Leo Dykmans. oud-directeur van Socialistische solidariteit, opvang vluchtelingen

Weerstand tegen de Rus

Veel oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog blijven er niet meer over. Enkelingen zullen nog bewust de voorstellen tot energiebesparing van Frans Timmermans en Ursula von der Leyen hebben gehoord en nu ook in een lachkramp de dood hebben gevonden. Één graadje minder warm, de lichten in de etalages doven en de was buiten drogen. Als dat de hoogte van de weerstand in 40-45 geweest zou zijn, we spraken nu donnerwetter Duits. Ik vrees dat het eerder elke winterdag dikketruiendag zal zijn. We zien deze herfst de intrede van het kattenwasje met een kommetje koud water, zeep en het washandje en op zon- en feestdagen kunnen enkelen onder ons zich verheugen op een verkleumde kip.

Lucienne Colpaert, Dendermonde