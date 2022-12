Minister Demir, u bent op zijn minst onvoorstelbaar lichtzinnig geweest met uw uitspraak

Mevrouw de minister,

De storm van verontwaardiging over uw uitspraak waarin u de link legt tussen varkens en vluchtelingen is wat geluwd. Toch blijft de beeldspraak walgelijk.

Ik wil u een juridische vraag stellen - we zijn beiden juristen: ‘Wat is het oorzakelijk verband tussen het gebrek aan open ruimte in Vlaanderen, de opvangcapaciteit voor vluchtelingen en de miljoenen varkens waar u het over had?’ Ik vrees dat het oorzakelijk verband onbestaande is, en dan is uw uitspraak wel erg gortig. Achteraf deed u geen enkele moeite om u te verontschuldigen.

Wat de open ruimte in Vlaanderen betreft, kan u misschien eerst eens nagaan hoeveel vierkante kilometers leegstaande gebouwen voorhanden zijn in Vlaanderen, terwijl zieke en verzwakte daklozen en asielzoekers in Brussel en in andere grootsteden proberen te overleven in de kou.

En mag ik uw historisch besef wat aanscherpen? Weet u dat Judensau (letterlijk in het Duits: zeug van de Joden) een term is die sinds de late middeleeuwen werd gebruikt in antisemitische denkpatronen? Het varkensthema werd steeds bedoeld om te spotten en te vernederen - het varken werd beschouwd als een onrein dier in de Joodse religie. De nazi’s hebben dit antisemitisch thema gretig verankerd als stereotiep beeld en misbruikt om de Joden vanaf 1933 te herleiden tot zondebokken; de aansluitende anti-Joodse Neurenbergse wetten hebben geleid tot de ‘finale oplossing van het Joodse probleem’ (waar hebben we deze soort uitdrukking nog gehoord over het Marokkanenprobleem?) en de afgrijselijke genocide tijdens WO II. In de recente Duitse geschiedenis werden door neonazi’s en skinheads varkenskoppen gegooid in synagoges en werden andere Joodse plekken en gedenktekens bevuild met varkenskoppen.

Om maar te zeggen dat u op zijn minst onvoorstelbaar lichtzinnig geweest bent met uw uitspraak, een minister onwaardig, als het ging over asielzoekers en vluchtelingen die buiten proberen te overleven in de vrieskou, wat de federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie ook mag beweren.

Met beleefde groeten,

Henri Heimans, magistraat op rust