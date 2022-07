Minister Brouns, vergok geen 100 euro per Vlaming in een fossiel casino

Mijnheer de minister,

Beste Jo Brouns,

Waar wilt u garant voor staan, als opvolger van uw partijgenoot Hilde Crevits (cd&v) op Werk, Economie, Innovatie en Landbouw? Voor een toekomstgericht Vlaanderen? Of voor financiële waaghalzerij? Voor de belangen van de Vlaamse belastingbetaler? Of voor de oude luchtkastelen van een kransje aandeelhouders?

Het gaat ons om ‘Project One’ in de Antwerpse haven, het nieuwste project van chemiereus INEOS, een van de meest vervuilende bedrijven ter wereld. Blijkbaar maakte het de Vlaamse regering weinig uit dat deze nieuwe fabriek ons opzadelt met extra wegwerpplastic, terwijl iedereen het er intussen over eens is dat we daarvan af moeten.

Blijkbaar lag de Vlaamse regering er ook niet echt wakker van dat die fabriek zal draaien op ethaan, een bijproduct van schaliegas, een fossiele brandstof waarvan de ontginning hele ecosystemen vernielt aan de andere kant van de wereld.

Hevig was het protest in binnen- en buitenland. Toch kreeg Project One begin juni groen licht van uw collega Zuhal Demir (N-VA). Blijkbaar moet de stikstof van boeren lager, maar mag die van de petrochemie gerust nog omhoog. Blijkbaar maken ecologische argumenten veel minder indruk als er groot geld mee gemoeid is.

Los zand

Misschien hebt u dan wel oor naar financiële argumenten, als u straks als frisse minister van Economie moet beslissen of de Vlaamse overheid voor 250 tot 500 miljoen euro garant wil staan voor dit project? Zonder die garantstelling van ons allen, simpele belastingbetalers met een oplopende energierekening, komt die fabriek er niet.

Dat op zich zou al alarmbellen moeten doen afgaan: de banken vinden deze investering te riskant om er alleen in te stappen. Zelfs zij beseffen dat fossiele projecten vandaag enorm onzekere investeringen zijn, iets van de vorige eeuw. Wilt u er dan wel voor tekenen? Leve het moedige midden, maar dit lijkt meer op extreem gokken.

Economisch gesproken staat Project One immers op los zand. Nieuwe milieureglementeringen zullen de productiekosten nog serieus doen stijgen.

En ook het businessmodel van INEOS zelf is instabiel. Het zet in op de productie van plastics en grondstoffen als ethyleen, maar wereldwijd kampt die sector nu al met overcapaciteit. De ethaankraker die in Antwerpen moet komen, om gas om te zetten in nog meer ethyleen, wordt dus pure overproductie.

Bovendien draaien alle INEOS-vestigingen in Europa nagenoeg uitsluitend op restproducten uit schaliegas: een winstmodel dat enkel kans op slagen heeft als die grondstoffen aangekocht kunnen worden tegen weggeefprijzen. Maar met de huidige gasprijzen ziet zelfs het kleinste kind dat dit rendement nooit te realiseren valt, zeker niet nu Europa door de oorlog in Oekraïne een dodelijke deal sloot met de VS voor de levering van Amerikaans schaliegas. INEOS heeft op die stijgende prijzen geen antwoord.

Verder is er ook de ongewoon hoge schuldgraad van het bedrijf. Banken en kredietbeoordelaars huiveren ervan, onder meer door hoe het met zijn investeringen omgaat. Zo maakt INEOS er een gewoonte van beleggers op de eindvervaldag van een obligatie terug te betalen door nieuwe obligaties uit te schrijven. Bij de jongste uitgifte werd de helft van het geld ook nog eens simpelweg doorgestort naar de drie private aandeelhouders. CEO Jim Ratcliffe (62 procent) en zijn twee vennoten (elk 19 procent) keren zichzelf astronomische dividenden uit.

Tegelijk plaatsen ratingbureaus wel steeds meer vraagtekens bij de terugbetalingscapaciteit van INEOS. Ze waarschuwen zelfs expliciet dat de extra schulden omwille van Project One het bedrijf kunnen kelderen.

Roulette

Nogmaals, beste minister, waar wilt u precies garant voor staan? Voor innovatie of voor de zotte begrafeniskosten van een vervuilend en voorbijgestreefd verdienmodel?

Als je alles optelt, is de gevraagde garantstelling voor Project One gewoon onverantwoord. De Vlaamse overheid zou dan belastinggeld investeren in industriële activiteiten die kwetsbaar zijn voor marktverstoringen waar ze zelf totaal geen grip op heeft. Het is als handenvol geld in een vergeetput gooien en telkens wensen dat de fossiele industrie straks de wereld zal redden. Het is als roulette spelen met een onbetrouwbaar sujet.

De Vlaamse overheid geeft dit sujet nu al heel wat cadeaus, zoals rechtstreekse subsidies en gratis emissierechten. Daar dan ook nog een half miljard extra publieke middelen voor opzijzetten, lijkt op van alles, maar in elk geval niet op goed bestuur. Goed bestuur betekent inzetten op hernieuwbare projecten, die ook economisch opgewassen zijn tegen de veranderingen die komen.

Want als deze gok verkeerd uitpakt, zal de Vlaamse belastingbetaler er uiteindelijk voor opdraaien, tegen 100 euro per volwassen kop. En daarover kunnen wij formeel zijn: als simpele Vlamingen met een oplopende energierekening willen wij INEOS zelfs niet één ‘stikpenning’ betalen. Niet wij zouden ons voor INEOS garant moeten stellen, maar INEOS voor ons en voor een gezonde samenleving.

En u zou zich als onze vertegenwoordiger garant moeten stellen voor de juiste keuzes. Tegen kansspelen. Vóór investeringen in de toekomst, niet in het verleden. We vertrouwen op u.