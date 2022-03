Minder paperassen, meer tijd voor de kinderen in de crèche

Roel Wauters is journalist bij De Morgen.

Waar zijn de tijden dat in zowat elke krant reportages verschenen van aanstaande ouders die wanhopig op zoek waren naar een crèche? Eén dag over tijd? Begin maar al te zoeken, anders heb je geen plaats! Kinderopvang is al jaren een belangrijk politiek thema. Alleen ging het voornamelijk over het nijpende tekort aan plaatsen.

Het contrast met het huidige politieke debat is scherp. Een baby van een halfjaar oud overleed in een crèche in Mariakerke, ondanks eerdere alarmsignalen over de uitbaters. In Schoten kon een vrouw haar crèche openhouden, ondanks een veroordeling voor kindermishandeling. Hoe is het plots zo fout kunnen lopen?

Jo Vandeurzen (CD&V), de voorganger van Wouter Beke als minister van Welzijn, investeerde in kinderopvang. Alleen, het geld ging voornamelijk naar extra plaatsen, niet naar kwaliteit. De sector bleef daarmee ondergefinancierd in vergelijking met de buurlanden.

Bovendien dreef Vandeurzen het aantal kinderen per begeleider op van zes naar acht en zelfs negen. Door de beperkte financiering is het personeel vaak laagopgeleid en is er onvoldoende pedagogische omkadering. Dat is vragen om problemen.

Een onderzoekscommissie staat nu op de rails. De parlementsleden focussen in eerste plaats op de rol van Kind & Gezin. Terecht moet worden onderzocht waarom de administratie amper heeft gehandeld, ondanks duidelijke waarschuwingen. Verschillende politici pleiten ervoor om strenger op te treden, crèches sneller te sluiten. Ook terecht. Toch moet het debat ruimer worden gevoerd.

Toen de veroordeelde uitbaatster in Schoten haar crèche ondanks een schorsing van de erkenning weer opende, stonden een achttal ouders alweer met hun kind voor de deur. Dit is geen oordeel tegenover hen. Allicht vertrouwen ze nog steeds (een deel van) het personeel. Maar vooral: allicht hadden ze geen alternatief om hun kinderen op te vangen.

Dit feit maakt eens te meer duidelijk: alleen strenger optreden op het terrein is niet de oplossing. Heel wat ouders zouden geen opvang meer hebben voor hun kinderen. Thuiswerken met een blèrende eenjarige is allerminst evident; heel wat arbeiders, leerkrachten of verpleegkundigen hebben niet eens die keuze.

Wat de laatste schandalen hebben duidelijk gemaakt, is dat de sector grondig moet worden herdacht.

Het beroep moet worden opgewaardeerd. Minder paperassen, meer tijd voor de kinderen. Vlaanderen zal forse budgetten moeten vrijmaken voor extra pedagogische ondersteuning en extra personeel. Evident zal het niet zijn, gezien zowat elke sector smeekt om volk. Momenteel staan er 750 vacatures open in de kinderopvang die ingevuld geraken. Hogere lonen kunnen daarbij helpen. En wat met de vele opvanginitiatieven die hun marges zien wegsmelten door de stijgende energieprijzen?

Nu Beke toch (voorlopig) blijft zitten, weet hij wat gedaan.