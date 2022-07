Minder abortussen? Geef vrouwen dan het recht om zelf te beslissen

“Ik ben in principe tegen abortus, dokter, maar in mijn geval is het toch iets anders… We hebben altijd goed opgelet en nu ben ik toch wel zover zeker…” Een van de meest gehoorde introducties toen we in het AZ-VUB abortus uitvoerden in medisch veilige omstandigheden, lang voor de wetswijziging in België. We hadden immers vrouwen en meisjes zien afzien of zelfs overlijden aan de gevolgen van clandestiene abortus, en wilden dat te allen tijde vermijden. Bovendien beschouwden we het ook toen als een recht van meisjes en vrouwen om te beslissen hoeveel kinderen ze willen, wanneer en met wie, kortom reproductieve rechten, een basismensenrecht.

Ook destijds vonden dames van stand, die dikwijls ‘in principe tegen abortus waren’, wel de weg om ‘het probleem’ op te lossen en werden zij geholpen, ook in katholieke ziekenhuizen onder het mom van miskraam (curettage). Wie die weg niet kende en financiële middelen had ging naar Nederland, de meest kwetsbare meisjes en vrouwen zochten hun toevlucht tot ‘engeltjesmaaksters’ in de niet-medische, illegale en criminele sector met alle gevolgen van dien.

Ik heb nooit iemand ontmoet die voor abortus is. Ik ben zelf ook niet voor abortus. Geen enkele vrouw wordt zwanger met het idee om nadien een abortus te laten uitvoeren. Dikwijls is die zwangerschap niet gepland of niet gewild, soms ontstaan na verkrachting. Abortus is vrijwel steeds een tweede keuze maar het is wel belangrijk dat het op het menu staat. Zwangerschap en abortus hangen echt niet af van de wetgeving in een land; meisjes en vrouwen worden nu eenmaal zwanger, al dan niet gepland, gewenst, gedwongen.

Geen enkele vrouw wordt door de hulpverlening in de richting van abortus geduwd, steeds worden alternatieven aangereikt en alle opties besproken. Maar uiteindelijk moet de vrouw zelf vrij kunnen beslissen.

Ik werk momenteel in Kenia waar elke dag zevenhonderd tienermeisjes zwanger worden en elke dag zeven vrouwen sterven als gevolg van onveilige abortus. De Keniaanse grondwet laat in principe abortus toe als de gezondheid van de moeder in het gedrang komt. Conservatieve krachten en vooral religieuze gemeenschappen verzetten zich tegen voorbehoedsmiddelen voor jonge mensen en tegen abortus. Hier zijn tienerzwangerschappen en -abortussen werkelijk rampzalig. In het middelbaar heb je klassen waar 20 procent van de meisjes zwanger is, het zijn kinderen met kinderen.

Ik heb in mijn carrière ongeveer 18.000 bevallingen gedaan, meestal momenten van intens geluk, maar ik heb ook de donkere kant van de verloskamer gezien en 72 zwangere vrouwen zien sterven. Een groot deel daarvan is te wijten aan illegale abortus. Die meisjes worden opgenomen in het ziekenhuis met infecties, bloedingen of perforaties – en zijn er soms al te erg aan toe. Het is mogelijk dat dergelijke scenario’s als gevolg van het terugdraaien van Roe v Wade gaan toenemen, en dit niet alleen in de Verenigde Staten.

Het is een illusie dat er minder abortussen gebeuren als abortus illegaal is, zo blijkt ook uit cijfers van het Guttmacher Institute. Integendeel, in landen met een goed preventiebeleid en waar abortus mogelijk is bij een ongewenste zwangerschap zie je het minst aantal abortussen per aantal zwangerschappen. Wie werkelijk het aantal abortussen wil doen dalen - iedereen dus, want niemand is vóór abortus - zet beter in op wetgeving die vrouwen het recht geeft om zelf te beslissen.

In België hebben we op dat gebied veel geluk, maar op wereldschaal blijft abortus in de meeste landen een heet hangijzer en dikwijls ook een verkiezingsthema. Conservatieve krachten binnen een samenleving, genderongelijkheid, machismo en fanatieke strekkingen binnen religies zijn belangrijke factoren die vrouwenrechten en vrouwengezondheid op de helling zetten. Helemaal moeilijk te begrijpen zijn stemmen die opkomen voor de ‘allerzwaksten in de maatschappij’, in casu de foetus, maar zonder respect voor reproductieve rechten en veilige toegang tot abortus. Behalve dan voor ‘dames van stand’ die de weg kennen, of religieuze zusters, of vrouwen die zwanger van een ‘mulaat’ terugkeerden uit Congo.

Meisjes en vrouwen moeten volgens mij zelfbeschikkingsrecht hebben over hun eigen lichaam. Als het kan, gebeurt zo’n abortus in overleg met de partner. Maar de uiteindelijke beslissing moet wel bij de vrouw liggen.

We beseffen te weinig dat verworven rechten niet absoluut verworven zijn, en als het gaat over vrouwenrechten mogen we nooit op onze twee oren slapen.

Het hele debat rond ‘pro life’ of ‘pro choice’ is trouwens nonsens. We zijn allemaal pro life, voor nieuw leven dat liefdevol verwekt wordt, in de beste omstandigheden gedragen en ter wereld gezet, ook pro life van de ontelbare vrouwen die vandaag het leven laten door een onveilige abortus. En we zijn ook pro choice, wat betekent dat meisjes en vrouwen zelf kunnen kiezen met wie en wanneer ze een kind willen, en daar heeft geen enkele rechter of religieuze of politieke leider iets over te zeggen.

Er zijn immers veel belangrijker dingen in het leven, zoals bijvoorbeeld het behoud van onze planeet. Hou jullie daarmee bezig, jongens, en blijf van ons lijf.

