Mijnheer Magnette, mijn waardering voor uw politieke werk als burgemeester heeft de laatste tijd een flinke knauw gekregen

Beste Paul Magnette,

ik stuur deze open brief naar een Vlaamse krant omdat ik weet dat uw goede naam en faam in Vlaanderen u zeer genegen zijn. U staat in Vlaanderen bekend als de alltime Belgisch Kampioen Socialist met wie te onderhandelen valt. De Antwerpse rattenvanger van Hamelen had bijna zijn historische boedelscheiding op zak na lange gesprekken waar u een prille vriendschap en minstens wederzijds respect aan overhield. De Vlaamse liberalen en vooral De Croo Junior zijn u eeuwig dankbaar dat u de ambitie om premier te worden opgaf. U lanceerde een handvol jonge socialistische wilden in de federale regering. En ten slotte vindt de Vlaming dat u getuigt van grote durf en daadkracht om tegelijk ook nog eens burgemeester te willen zijn van de ‘lelijkste stad ter wereld’, volgens sommige Vlaamse, Hollandse en Amerikaanse journalisten althans.

Dat van de lelijkste stad, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Charleroi krabbelt langzaam recht nadat het de voorbije decennia koudweg in de steek werd gelaten door het Belgisch en internationale patronaat. Verlaten fabrieken moeten opgeruimd worden en het centrum van de stad moet hertekend en heropgebouwd worden. Ondertussen moet die beschadigde stad leefbaar blijven voor wie er nu werkt en woont.

Ik woon nu al vier jaar heel graag in Marchienne-au-Pont. Niet de mooiste en zeker niet de rijkste deelgemeente van uw stad. Er kwamen de voorbije maanden positieve hoopgevende berichten uit uw gemeenteraad. Een nieuw stadion zou in onze gemeente gebouwd worden, het leger zou op een oude industriële site een nieuwe kazerne neerpoten en er kwam al een nieuwe brug over de Samber in Marchienne-au-Pont.

De gemeente mag dan wel arm zijn, elk nadeel heeft zijn voordeel en dus vinden steeds meer jonge mensen die Brussel en Waals-Brabant te duur vinden hun weg naar de even goedkope als prachtige koopwoningen, waar in betere tijden de fabrieksbazen woonden. Uit een verlaten staalfabriek is de dans- en concerthal Rockerill verrezen en de gemeente heeft één van de betere muziekacademies van Wallonië. Dat culturen en religies in alle rust met elkaar kunnen samenleven wordt in hier dagelijks bewezen. De in Vlaanderen met spot overladen metro stopt in Marchienne-au-Pont in een pas vernieuwd station en rijdt tot in de ruime omgeving van Charleroi. Veel om van te houden, dus.

Ondanks dit alles, mijnheer Paul Magnette, hebben mijn respect en waardering voor uw politieke werk als burgemeester de laatste tijd een flinke knauw gekregen. Die nieuwe brug over de Samber moest dienen om het zware vrachtwagenverkeer uit het centrum van de gemeente weg te houden. Ze is al bijna een jaar klaar maar nog steeds rijden er dagelijks honderden vrachtwagens met oud ijzer door het centrum van Marchienne-au-Pont, langs een park waar een snelheidsbeperking van 30 km per uur geldt (waar niemand zich aan houdt), waarin een druk bezochte school is gevestigd, een voetbalterrein, de gemeentelijke administratie en een verkommerd zwembad. En niet te vergeten, de vele wandelaars in het park…

Dat er maar 30 km per uur mag gereden worden is door een minuscuul bordje aangegeven, verscholen achter struiken. Al jaren vragen de bewoners om dit beter zichtbaar te maken en om vooral te controleren. Van een brave agent hebben we vernomen dat er ééns per jaar een routinecontrole wordt uitgevoerd. Wanneer gaat die nieuwe brug open? Moet er eerst iemand doodgereden worden in de Rue Georges Tourneur?

Er is nog een brug in Marchienne-au-Pont, in het centrum, waar al meer dan een jaar aan een hoognodige renovatie gewerkt wordt. Het is er druk en vooral levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Wanneer die brug af zal zijn weet niemand. Zoals ook niemand weet wanneer op de legendarische ring rond Charleroi het licht weer wordt aangestoken voor de inwoners van Marchienne-au-Pont die er de afrit willen nemen. Zonder gps is de weg naar onze gemeente niet te vinden.

Het is goed dat u met prestigieuze werken in het centrum van Charleroi de stad een nieuw elan wil geven. Het zou nog beter zijn dat u als socialist de verpauperde straten in Marchienne-au-Pont herstelt. Als de overheid haar werk niet doet lijkt het me logisch dat de inwoners weinig burgerzin vertonen.

En ten slotte nog dit, ook al is het niet uw verantwoordelijkheid: maar u had de verantwoordelijke groene minister kunnen tegenhouden: waarom zijn de loketten van het station in Marchienne-au-Pont gesloten? Het is nu helemaal ‘den Aldi van de plaatselijke drugdealers’ geworden. Van perron 4 via de tunnel naar de uitgang wandelen, is soms voldoende om de rest van de dag zo stoned als een garnaal door te brengen.

Een politicus met een visie en een verhaal die het overal goed kan uitleggen in de twee landstalen blijkt daarom nog geen goede burgemeester te zijn. En toch blijf ik hopen.

Met vriendelijke groeten,

Harry Vanbuel