Mijn zwak aura verspreidt duidelijk de verkeerde trillingen in dit universum

Julie Cafmeyer is columnist.

Deze ochtend kreeg ik telefoon van een topman, bekend in de mediawereld. Hij nodigde me uit voor een brainstorm in een productiehuis. Het productiehuis wil vernieuwen, en is op zoek naar boeiende stemmen voor nieuwe, frisse ideeën.

“Blij dat je me belt”, zei ik kordaat. “Het is hoog tijd voor vervrouwelijking in de productiehuizen. De kritiek op de serie Twee zomers ging volgens mij niet over de kwaliteit van de serie op zich. Het ging om een diep gemis naar een vrouwelijk perspectief. Er zijn nog steeds zo weinig kansen voor vrouwelijke scenaristen en regisseurs, dat wringt echt. Ook veel actrices worden nog gedwongen in verhalen waar ze niet achter staan. Waarom is er in Vlaanderen nog geen serie als Fleabag of I May Destroy You? Voilà, bij dezen alvast mijn eerste bedenkingen en suggesties.”

De topman gaf me gelijk, maar maakte duidelijk dat het niet per se de bedoeling was om tijdens het gesprek artistieke ideeën te pitchen. “Oké, wat willen jullie dan wel?”

“We zijn op zoek naar nieuwe ideeën voor de structuren van ons bedrijf. Ik heb je column gelezen over je vraag naar opslag binnen de krant, en dat je daar geen antwoord op krijgt. Eigenlijk kan dat toch niet? Wij zoeken stemmen die kunnen meedenken over nieuwe bedrijfsstructuren.”

Ik ging achter mijn laptop zitten, zocht de datum op van de column die ik schreef over mijn vraag naar opslag. 6 oktober 2021. Nog steeds geen antwoord.

“Nee, eigenlijk kan dat niet. Er zijn inderdaad nieuwe structuren nodig”, beaamde ik.

“Het is toch niet logisch dat jij je ongemakkelijk voelt, als je vraagt naar meer?”

“En wordt die brainstorm dan vergoed?” vroeg ik op een geforceerd zakelijke toon.

De topman kwam uit de lucht vallen.” Ja, we hadden wel een soort van vergoeding of beloning voorzien”, stamelde hij.

Ik begon te beseffen dat ik niet uitgenodigd was omwille van een kracht in mij, eerder een kwetsbaarheid. Ik zou geen nieuwe ideeën pitchen voor een nieuwe serie. Ik zou voor een vage beloning getuigen over hoe moeilijk ik het vind om voor mezelf op te komen. Hoe ik me nog steeds schaam als ik simpelweg iets wil op professioneel vlak. Deze getuigenis zou ik afleggen aan een topman die waarschijnlijk 1.000 euro per dag factureert aan het productiehuis.

Mijn zwak aura verspreidt duidelijk de verkeerde trillingen in dit universum. Het brengt me in een nieuwe fragiele situatie. Al had ik jullie graag van emanciperend nieuws voorzien, moet ik toegeven dat ik ja heb gezegd op deze gratis werkdag. Niet iedereen kan altijd even sterk in haar schoenen staan. Toch ben ik van plan om alsnog mijn artistieke ideeën te pitchen. Bij dezen laat ik het productiehuis weten dat ik er alle vertrouwen in heb dat mijn projecten erdoor komen en ik hiervoor rijkelijk verloond zal worden.