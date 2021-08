Mijn zoon gaat naar het eerste middelbaar, maar heeft nog altijd geen school

Beste minister Weyts,

Deze week start het nieuwe schooljaar voor 1.200.000 leerlingen en 150.000 leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen. Iedereen kijkt ernaar uit en bereidt zich voor op een jaar waar, in deze coronatijden, alles weer naar het normale evolueert. Ouders en kinderen gaan samen op zoek naar de nodige schoolspullen, leerkrachten organiseren hun klas en zitten weer enthousiast samen om na te denken over hoe ze het beste onderwijs voor alle leerlingen kunnen inrichten.

Ook mijn klasje van het vijfde leerjaar staat klaar om op 1 september 25 lachende gezichtjes te verwelkomen na een natte maar deugddoende zomer. Mijn dochter, die zelf ook naar het vijfde leerjaar gaat, overdondert mij met vragen over hoe moeilijk het vijfde wel of niet zal zijn. Maar zolang ze haar vriendinnetjes en die toffe meester of juf (en die gratis laptop) heeft, zal het haar wel lukken.

Mijn zoon daarentegen is stil. Hij gaat dit jaar naar het eerste middelbaar, maar heeft tot op heden nog altijd geen school. Op alle scholen waarvoor ik hem in Antwerpen heb aangemeld, staat hij op de wachtlijst. Nog steeds. Geen school. Geen boeken kopen, niet al eens samen de weg naar die nieuwe school afleggen, geen gesprekken met vriendjes over de nieuwe ‘grote’ school. Geen woord. Enkel stilte.

Mijn klaslokaal staat klaar, maar mijn hoofd dus niet. Negenentachtig procent van de leerlingen in Antwerpen kreeg een secundaire school van zijn of haar top drie toegewezen. Wat verwacht u van die andere 11 procent? Dat zij hun recht op vrije schoolkeuze opgeven? Moet ik nu mijn zoon inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn en waar mijn kind niet thuishoort? Moet hij naar een school in de rand van Antwerpen, terwijl hij in de stad woont? Moet ik begin september lesgeven, niet met een mondmasker maar met een smartphone in de hand, hopend op een telefoontje van een van de scholen op mijn lijstje dat misschien niet komt?

Wat zou u doen, mocht u in de schoenen staan van de ouders die voor hun kind geen school hebben of die hun recht op vrije schoolkeuze hebben opgegeven? Zou u dan op 1 september met een gerust hart en hoofd naar uw kabinet gaan en zichzelf op de borst kloppen? Of zou u het aanmeldingssysteem toch nog eens herbekijken?

Mijn klaslokaal staat klaar, maar of ik erin zal staan deze week weet ik eigenlijk nog niet. Ik wil er zijn voor mijn leerlingen, maar ik wil er in de eerste plaats zijn voor mijn eigen kind. Als dat betekent dat hij onderwijs volgens een pedagogisch project dat ons ligt en dichtbij enkel thuis kan volgen, dan zal ik hem dat voorzien. Misschien dat u op 1 september mijn klas dan kan opvangen? Meldt u zeker aan!

Met vriendelijke groeten,

Marjan Lauwers