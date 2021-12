Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Mijn vrouw heeft een aanbidder. Hij heet Heinrich en hij is in de 70. Hij woont net over de grens met Duitsland, in Hemmeres. Elke voormiddag maakt hij samen met zijn beste vriend een wandeling. Als mijn vrouw met Boef in de weiden aan de Our muizen vangt, het is te zeggen: Boef vangt de muizen en mijn vrouw houdt lezend de wacht, houdt het duo halt en maakt een babbeltje. Ze hebben iets weg van Van Kooten en De Bie. Een lange en een kleine met meesterachtige praatjes.

Vorige week was Heinrich er in zijn eentje. Hij vroeg aan mijn vrouw of hij haar visitekaartje mocht hebben. Om mogelijk eens een koffie te drinken, voegde hij eraan toe. Mijn vrouw antwoordde dat zij geen visitekaartjes had, dat iedereen tegenwoordig via Facebook afspreekt. Dat kende hij niet. “Bovendien denk ik niet dat mijn echtgenoot het goed zou vinden als ik met oude Duitsers koffies ga drinken, met het oog op gevorderde kennismaking”, zei mijn vrouw. “O, ja, goed”, antwoordde Heinrich.

Hoe schoon het landleven!, zei mijn vrouw toen ze thuiskwam. Zo’n oude Heinrich die nog nooit van Facebook heeft gehoord en die in de winterse weiden jonge vrouwen het hof gaat lopen maken! Goed wetend dat ik getrouwd ben, want daar had hij voorheen al enkele keren naar gepolst. Omdat je er nooit bij bent, denkt hij wellicht dat het niet botert tussen ons. Dat ik uit wanhoop en eenzaamheid in de koude en de regen toezicht ga lopen houden op de muizenjacht.

Je mag hem gerust eens uitnodigen, zei ik, maar mijn vrouw zei dat ze liever met mij alleen koffiedrinkt.

Het moet heerlijk zijn om nog niet bezoedeld te zijn door het eeuwige geloer en gefluister van de sociale media en alles wat eruit opschiet, zei mijn vrouw. Als zo’n Heinrich nog nooit van Facebook gehoord heeft, heeft hij vast ook geen benul van cismannen en deadnames. Hij loopt zich niet af te vragen welke voornaamwoorden hij jegens Tobi Lakmaker of Marieke Lucas Rijneveld moet gebruiken.

Hij wordt niet verontrust door de suggestie dat ook pater Damiaan in een systeem van uitsluiting meedraaide. Voor hem is pater Damiaan gewoon iemand die z’n best deed, vermoedelijk meer dan gemiddeld, en die daarom respect verdient van de kant van mensen die de hele dag maar wat keutels uit hun moderne neuzen zitten te peuteren en zich elke ochtend afvragen op welke slak ze nu weer eens wat zout gaan leggen. Wie ze gaan lastigvallen met hun volgende eis of hun nieuwste kuurtje, hoe ze nu weer aandacht gaan afdwingen voor hun kindse grillen.

Boef blijft intussen, na zijn pisincident in de Ulftaler Schenke, zijn naam en reputatie alle eer aandoen. Uit de jaszak van een vriendin die bij ons op bezoek was, stal hij een plastic buisje met een parfumstaal. Toen wij het in de gaten kregen, lag hij het op zijn gemak kapot te bijten in de zetel. Ons ingrijpen kwam te laat: onze wilde berghond riekt nu uren in de wind naar La Nuit Trésor Musc Diamant van Lancôme. Andere honden laten hem meewarig links liggen.