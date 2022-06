Mijn vriendin zou me veel vaker meekrijgen naar de IKEA indien er geen leeftijdsgrens op het ballenbad lag

Frederik De Backer is columnist.

Waarom drinkt niemand Fristi? Of beter: waarom doet iedereen alsof niemand Fristi drinkt? Wat zoek je wél in een drankje dat Fristi niet heeft? Het is zoet, het is roze, het enige nadeel ervan is dat het ooit op is. Ik heb me onlangs een weg door de Ilias geploegd, en telkens wanneer dat helmboswuivende zootje even tot bedaren kwam en de bekers bij een zoveelste offermaal ten hemel werden geheven, stelde ik me voor dat het Fristi was. In mijn hoofd zaait Hektor dood en vernieling met een roze melksnor.

Ik ben ooit uitgescholden onder het ultramarijne schijnsel van het Aalsterse café De Zauvelpit of De Wauterpit of Den Beirpit, ik weet het niet meer, iets in die trant, door een beschonken dame die zelf net uit een beerput leek te zijn gekropen, maar ik bleef zitten, want ze hadden er Fristi. Bij mijn eerste bezoek aan een tussen tractoren verscholen kroeg in Borchtlombeek stak de hoogbejaarde waardin me plots haar vibrator in handen en liep een hond pissend van tafel naar tafel, maar ik bleef zitten, even toch, want de Fristi kostte er 80 cent.

Telkens als ik het bestel, stijgt hoongelach op van terrassen. Maar ik zie hun blikken, afgunstig spiedend achter bittere schuimkragen, wanneer ik aan de onderkant van het rietje lurk en de eerste druppels over mijn tong glijden. Onpeilbaar zijn de diepten der onzekerheid van de man die zich, dromend van roze nectar, vastklampt aan het ribbelglas.

Waarom staan mensen zichzelf toe oud te worden? Ik wil gerust gebukt gaan onder het leven, maar niet onder mijn leeftijd. Zo zou mijn vriendin me veel vaker meekrijgen naar de IKEA indien er geen leeftijdsgrens op het ballenbad lag. Maar nee, van mij wordt verwacht dat ik oeverloos kan doorbomen over warmtepompen en cryptomunten, dat ik overal in Europa charmante B&B’s weet liggen en dat ik iedere kans op een bak Westvleteren met beide handen grijp, ook al drink ik nog liever uit een wc. Als dat leven is, laat mij dan sterven.

Dus toen ik gisteren nog eens de voeten in mijn geboortegrond mocht planten voor een oudemannenavondje kleurenwiezen, iets wat ik al een jaar of twintig sporadisch doe zonder al te veel benul van de regels, en mijn geliefde barmoeder me vroeg wat ik wilde drinken, keek ik haar strak in de ogen en zei met een zelden in de schaduw van de Sint-Niklaaskerk vertoonde vastberadenheid: “Bettina, voor mij een Cola Zero en een Fristi, alstublieft, (natuurlijk niet in één en hetzelfde glas, ik ben geen psychopaat) en een zakje chips naar keuze.”

En terwijl Daan, Neyvaert en Sloeker zuchtend het eerste spelletje inzetten omdat Beir al meteen kleine miserie ging, liet ik me omhelzen door een nog even niet afgeworpen jeugd. En lurkte aan de onderkant van een rietje.