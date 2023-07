Mijn vriendin zit tien dagen in Slovenië en ik vrees wat ze bij haar terugkeer zal aantreffen

Frederik De Backer is columnist.

Dit is de laatste computer die ik ooit zal hebben gekocht. Het ding is een wonder. En het verpest mijn leven.

Tot voor kort draaide dat leven om wat erna rest, om wat ik achterlaat. Om stukjes in de krant, om muziek in atypische maatsoorten, om een voetafdruk van waar ik zal hebben gelopen. Ik koop boeken van papier opdat mijn eventuele nageslacht zich lang na mijn dood zou afvragen wat die dingen het waard maakte om verhuis na verhuis met me mee te slepen. Ik koop films en reeksen op dvd opdat het ze ooit kilometersdiep onder de bagger van de zoveelste streamingdienst vandaan zou graven.

Ik schrijf voor iemand die nog niet bestaat om iemand die niet meer bestaat. Waarheen ik de hand ook reik, ze graait in het ijle.

Sinds deze week draait mijn leven om beuzelarij. Het was al langer sluimerende, twee maanden om precies te zijn, sinds een gekrulde vriend deze computer ineenvees. Ik wilde een nieuwe omdat mijn laptop begon te zwichten onder het gewicht van mijn creativiteit. Het zweet droop van het scherm. Was mijn laptop een ossenkar, dan moest deze een honderdspan olifanten worden, daverend en donderend dat de Alpen zouden verzinken bij de aanblik ervan.

En nu speel ik fabriekje.

Het begon met enkele klassiekers: Call of Duty, NBA 2K, FIFA… Een occasioneel verzetje. Even de hersens spoelen wanneer het schrijven, hetzij van stukjes, hetzij van liedjes, niet wilde lukken. Ik had er op mijn laptop tenslotte ook enkele gehad – Football Manager, Europa Universalis, This War of Mine… – en dat had nooit tot meer dan een halve dag verzuim geleid. Ik las nog hele boeken in bad.

En toen zette dat tuimelkruid me het gif voor. “Hoe, en Factorio staat daar niet tussen?” Ik had er al weleens van gehoord, maar het had niets voor mij geleken. “Da’s nochtans echt de shit.” Ik nipte aan de kelk en ben sindsdien niet meer gestopt met drinken. Ik zwelg en zwelg. Bodemloos bodemwaarts.

In Factorio ben je een naarstig ventje dat van een planeet af moet zien te raken. Zo naarstig is dat ventje dat hij, na manueel wat grondstoffen te hebben verzameld, eigenhandig een fabriek ter grootte van de Boeing Everett Factory neerpoot, stukje bij beetje, koper- bij staalplaat, tot die fabriek volautomatisch een ruimteschip heeft geassembleerd en hij – en met hem ik – de verlossing nabij is.

Ik heb in geen dagen een boek aangeraakt, laat staan een bas, ben gisteren één keer naar het toilet gegaan. Mijn eten bestond uit twee kommetjes Chocos. De vriendin zit tien dagen in Slovenië en ik vrees wat ze bij haar terugkeer zal aantreffen; een uitgemergelde, verwilderde zonderling met bloeddoorlopen ogen en nagels als klauwen, gezeten in en op een overvolle incontinentieluier, ratelend, bazelend, over tandwielen en grijparmen en productielijnen, terwijl om hem heen een leven verkruimelt. De column ontnomen, de muziek opgedroogd in een verzilt brein. Geen boek, geen plaat. Alleen op zijn planeet.