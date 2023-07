Mijn verwachtingen bij de waarzegster waren torenhoog. Je relatie loopt leeg als een ballon, zei het koffiedik

Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. Deze week: Ingrid Woudwijk in Istanbul.

Al meer dan een jaar loop ik wekelijks door een straat vol cafés met waarzeggers. Je kunt er je koffiedik laten lezen, tarot­kaarten laten leggen of – zoals een vriendin laatst had laten doen – gesmolten lood in koud water laten gieten, dat zou dan ook een betekenis hebben.

Als zogenaamd nuchtere Fries geloofde ik er eigenlijk niets van, maar na bijna vier jaar in Turkije was ik toch benieuwd naar de waarzeggerij, of zoals het in het Turks heet: fal kijken.

Met twee vriendinnen ging ik naar een café waar we de keuze hadden uit twee waarzegsters: Zehra en Meryem. Ik koos voor Meryem en kreeg niet veel later mijn Turkse koffie geserveerd.

Als je de koffie tot de laatste slok hebt opgedronken, leg je het schaaltje op z’n kop op het koffiekopje. Dan volgen een paar bijgelovige handelingen, voordat je het kopje en schoteltje omkeert. Boven op het kopje kun je dan een munt leggen voor financiële voorspoed of een ring voor geluk in de liefde.

Waarzegster Meryem had nog een paar klanten voor ons, dus we hadden tijd om even te kletsen over hoeveel mensen nu echt hierin geloven. Een van mijn vriendinnen zei dat het allemaal onzin was, de ander gaat regelmatig naar een waarzegster en leest zelf ook weleens het koffiedik van anderen.

Wat ik niet wist, is dat het steeds populairder is om een telefonische afspraak te maken, of via FaceTime koffie te laten lezen. Je hebt zelfs een app waarin je een foto van je koffiedik kan uploaden. Binnen vijftien minuten krijg je dan een persoonlijke analyse, geschreven met hulp van kunstmatige intelligentie.

Terug naar onze analoge koffielezingen, want Meryem zat op ons te wachten. Met haar glitterbroek, knalroze top en enorme gouden oorbellen voldeed ze precies aan het stereotype van de waarzegster.

Terwijl ze een sigaret opstak, begon de sessie van de eerste vriendin. Ze was een echte leider, volgens Meryem. Alles gaat veranderen in haar leven, waaronder een verhuizing naar het buitenland, en ze zou haar verschillende interesses gaan combineren in haar carrière. Het was behoorlijk accuraat.

Tussendoor deed Meryem een telefonisch consult, waarbij het voelde alsof wij meeluisterden met een sessie van iemand bij de psycholoog. Meryem zei tegen de man aan de andere kant van de lijn: “Je bent een goed persoon, je verdient beter.”

Daarna was het tijd voor vriendin nummer twee, die al een stuk minder sceptisch was geworden. Ze was in shock over hoe goed Meryems voorspellingen voortbouwden op dingen en details uit haar ­eigen leven. Toen ze over haar relatie vroeg, wees Meryem op de tarotkaart die ze vlak daarvoor had getrokken: de trouwkaart. Vriendin helemaal blij. Ze grapte: voor 5 euro is het goedkoper dan de psycholoog.

Mijn verwachtingen waren inmiddels torenhoog. Meryem keek naar mijn koffie en legde een paar tarot­kaarten op tafel. Maar wat ze daarna zei, sloeg nergens op. Er lag mij een thuiskantoor in het verschiet (ik werk al twee jaar vanuit huis). Niet alle schoenen of slippers zijn geschikt voor mijn voeten (oké?). Ze drukte me op het hart geen overhaaste beslissingen te nemen (best logisch). En als uitsmijter: mijn relatie zal leeglopen als een ballon vanwege het kinder­achtige gedrag van mijn partner.

De twee vriendinnen leerden me een Turks gezegde: fala inanma, falsiz da kalma. Oftewel: geloof er niet in, maar kom ook niet zonder te zitten. Misschien is het totale onzin, maar ook gewoon leuk om af en toe te doen.