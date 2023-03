Mijn vader toont me een ring met op het zegel mijn initialen

Jeroen Maris is journalist.

“Hou je van ringen?” Met z’n drieën eten we kip met appelmoes in een zaak die alleen kip met appelmoes aanbiedt. Het is een cadeau van de grootvader voor zijn kleindochter, die gulzig het vlees van de botjes schraapt. Vandaag is een drukke dag voor mij: ik ben vader en zoon.

“Ja”, zeg ik. Mijn vader opent een doosje en toont me een ring met op het zegel mijn initialen. Ik weet meteen dat die twee letters niet mij toebehoren, wel mijn grootvader. De ring was van hem, ik herinner me het kistje waarin hij opgeborgen werd.

Het sentimentalisme van mijn vader is een ander sentimentalisme dan dat van mij. Hij keert zich liever af van wat buiten gebruik is omdat de dood is komen kijven. “Maar ik weet dat jij van oude dingen houdt.” Het is waar. Ik omring me met de spullen van de doden. Ik geloof niet dat zij erdoor blijven bestaan, nee, het is erger: ik geloof dat ik erdoor blijf bestaan.

Thuis leg ik de ring bij de uitgestalde foto’s van mijn grootvader. Twee dagen lang blijf ik aarzelen. Mijn dochter ziet het, en zegt me dat ik het toch moet proberen.

De koelte van de ring tikt de hitte van mijn huid aan. Mijn vingers zijn lang, zie ik, ze kunnen een keepershandschoen vullen - het zijn de vingers van mijn moeder. Mijn frons heb ik van mijn vader. Mijn hang naar overvloed van mijn grootvader. De melancholie komt van mijn grootmoeder. Het vermogen om elke dag toch maar weer uit bed te klimmen van mijn dochter.

Het is goed, denk ik terwijl de ring aan mijn vinger bedeesd ochtendlicht vangt, dat ik almaar minder van mezelf bezit.