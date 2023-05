‘Mijn vader kon zijn leeshonger stillen dankzij toegewijde leerkrachten en bibliotheken’

Bibliotheken

Dus, kinderen die op 9-jarige leeftijd minder goed lezen omdat ze wellicht andere dingen aan hun hoofd hebben (bvb omdat ze met een lege maag en dito brooddoos naar school moeten), daarvan moeten de ouders vooral gestraft worden.

Dat zal helpen. Niet dus.

Mijn ouders groeiden allebei op in een huis met weinig boeken. Zeker mijn vader, en vele generatiegenoten met hem, konden hun lees- en leerhonger stillen en leesvaardigheid bijspijkeren dankzij toegewijde leerkrachten en bibliotheken.

En wat heeft de Vlaamse regering de voorbije jaren gedaan? Juist, het bibliotheekdecreet afgeschaft waardoor men de toegang tot boeken nog moeilijker heeft gemaakt. Men heeft de administratieve werklast van de leerkrachten buitensporig verhoogd, en té weinig geïnvesteerd in het onderwijs en de lerarenopleidingen.

Om van het povere armoedebeleid maar te zwijgen. En zei er iemand nog iets over de falende kinderopvang?

Dus als er iemand op zijn verantwoordelijkheid gewezen mag worden, dan kijk ik niet in de eerste plaats naar de ouders, of naar de leerkrachten, maar naar u en uw collega’s, minister Weyts.

Hannes Couvreur, Gent

Consultocratie

Een schaapherder en zijn kudde krijgen bezoek van een chique geklede heer in een Land Rover. Die stelt aan de herder een deal voor: als hij precies weet hoeveel schapen er zijn, krijgt hij er één. OK, zegt de schapenhoeder. Waarop de man zich terugtrekt in zijn auto, en na een halve dag berekeningen concludeert dat er 176 schapen zijn. Juist, zegt de herder, maar mag ik jou ook wat vragen; ben jij een consultant? Inderdaad, zegt de man, hoe weet jij dat?

Simpel zegt de herder. Eén, ik heb je niet gevraagd, je komt hier zomaar aanwaaien. Twee: je vertelt me niks nieuws, want ik wist dat ik 176 schapen had. En drie: je weet niet waarover je praat, want je hebt zonet mijn hond in je kofferbak gezet.

Krist Debruyn, Averbode