Mijn sleutelbeen is een centimeter opgeklommen, alsof het mijn lijf uit wil en een stapje in de wereld wil zetten

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Hopelijk schijnt de zon als u dit leest. Terwijl ik dit schrijf regent het, alweer. Het is grijs en grauw buiten en ik heb een zak hout uit de kelder naar boven gesleurd. Met mijn linker­arm. Mijn rechter­arm kan ik namelijk nog steeds niet gebruiken omdat mijn sleutelbeen weigert aan elkaar te groeien.

In de veertien weken dat ik gedwongen en sukkelachtig in een halve dwangbuis rondliep, wat zo’n mitella toch wel is, is er geen millimeter vooruitgang geboekt. Mijn botten weigeren dienst. Recalcitrant als het is, is mijn sleutelbeen ondertussen ook een centimeter opgeklommen, alsof het mijn lijf uit wil en een stapje in de wereld wil zetten.

En, door omstandigheden – dokters moeten namelijk ook wel eens met vakantie – kon er niet eerder geopereerd worden. Over een paar dagen is het dan zover.

Maar ik dwaal af.

Hout naar boven sleuren, daar was ik gebleven. Als we dan toch in herfsttijden leven, wil ik de kou en de vochtigheid verdrijven en me verwarmen aan een bron met de kleur van de zon. Vuur.

Maar dat niet alleen, mijn hele lichaam blijkt ook in herfst­modus te zijn. Vreemde verlangens heb ik, ik droom van knusse avonden en de geur van stoofpotjes. Vanmorgen was het eerste wat in me opkwam: ik heb zin in zuurkool.

Zuurkool met worst, spekjes en puree, in de zomer!

Eten en ik, het is een moeilijke combi. Het interesseert me namelijk geen bal. Ik eet omdat het moet, omdat ik anders omval, omdat het nu eenmaal nodig is om overeind te blijven, maar ik verzeker u, mocht er astronautenvoeding bestaan, ik was de eerste om er gebruik van te maken.

Pas als ik voor anderen kook en met anderen eet vind ik het fijn, maar voor de rest? Nee, dank je, tijdverlies.

Ik vergeet het ook gewoon. Dat gebeurt me elke keer als ik aan het schrijven ben. Dan bestaat er niets meer, zelfs ik niet. Wat is het heerlijk om totaal in de verbeelding te verdwijnen. Daar schijnt de zon altijd, zelfs als het er regent of bewolkt is.

Meestal besef ik pas rond vier, vijf uur in de namiddag, als het geknor het denken overstemt, dat mijn maag leeg tegen mijn ribben plakt.

Het fijne aan zomer is dat je de deur uit kan na het gedane werk en op een terras een hapje kunt eten, genietend van het gekeuvel om je heen. Praten met anderen hoeft niet, maar tussen het geroezemoes zitten terwijl er voor je gekookt wordt, en daarna met een beetje geluk voor je neus gezet wordt door een vriendelijke dame of heer die je smakelijk eten wenst, ik zou er geld voor over hebben vandaag.

Maar somber onder een parasol zitten terwijl het giet om me heen, nee, daar bedank ik voor. Dus ga ik met die pijnlijke schouder een vuurtje maken en dan aardappelen schillen.

Kijken of ik daar vrolijk van word.