Mijn oplossing voor alle problemen: soep

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Het uur van de wolf is als de nacht op zijn donkerst is, vlak voor het licht wordt. Wie dan niet slaapt, tobt en woelt.

Het is een moment van wanhoop voor de zorgelijken, maar aan de andere kant ook het moment waarop de meeste baby’s geboren worden.

Dat die twee fenomenen hetzelfde moment van de beginnende dag delen, moet een grotere betekenis hebben dan dat het de jonge ouders wil voorbereiden op de slapeloze nachten die hen te wachten staan.

Het is een erfenis van onze evolutie, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek: overdag wordt er gewerkt, ’s nachts is het rustig en besluit de natuur, bij monde van het lichaam van de moeder, dat het tijd is voor de kinderen om hun veilige nest te verlaten.

Zeker in de winter kan het uur van de wolf eindeloos duren: echt licht wordt het nooit.

De zon heeft er geen zin in, ik van de weeromstuit ook niet, want zo gaat dat dan bij mij. Over alles ligt een sluier van mist die het zicht bemoeilijkt, de luchten zijn klam. De lente is nog ondenkbaar en ongrijpbaar ver.

Terwijl dat niet zo is: over zes weken wordt de eerste voorjaarsklassieker al gereden. Het heet voorjaarsklassieker, maar gebeurt nog voor het einde van de winter: het is de gedachte die telt. En de ijzeren greep van de kalendercommissie van de UCI, ongetwijfeld.

Men kan de mensen alles wijsmaken.

Ook de natuur heeft daar een handje van weg. Omdat we geen strenge winter hebben, is alles buiten dezer dagen zogenaamd ‘van slag’. Wat moet winter­slapen is aan het botten en de vogels, simpele duiven, denken dat ze op schandelijke uren al mogen beginnen te fluiten.

Aanstellers.

De winterroos staat nu op haar mooist: een plant met uitbundige bloei, zo belooft het kaartje dat verder uitlegt hoe de plant verzorgd moet worden. (Ideaal in halfschaduw. Kalkminnend). Ernaast is de Japanse esdoorn al aan het botten, ver voor zijn tijd.

De verwarring is totaal.

Ik ben als een boom en wacht wat er komen zal: vries of dooi.

Vrienden zijn als kraanvogels uitgevlogen naar zonniger streken en sturen foto’s van prachtige lege stranden onder een voorjaarszon. Gelukkig dragen ze nog dikke jassen, het is zo al erg genoeg.

Winteren, schrijft Katherine May in haar prachtige boek met dezelfde titel, is de aanvaarding van verdriet, maar ook: als alles aan diggelen ligt, ligt alles voor het oprapen.

Net voor de voorjaarsschoonmaak ligt het huis er het rommeligst bij.

Mijn oplossing voor alle problemen: soep. Elke dag, het mag vriezen of dooien, maak ik soep: een soort brevieren met groenten. Niets is rustgevender dan het aandachtig snijden van een ui.

Vandaag is het soto ajam: Indonesisch. Bij de bereidingswijze op het pakje met kruiden staat: ‘Neem wat te drinken en relax, we gaan een heerlijke Indonesische soep maken!’

Ik pleit voor een versoeping van het ­leven.