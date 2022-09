Mijn lief zou me aanraden me niet te mengen in het politieke moddergevecht. Maar dat kan ik niet meer

Something is rotten in the state of Belgium. De krantenkoppen deze week schetsten een deerniswekkend beeld van het politieke leven. Onze justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) leeft ondergedoken na een mislukte ontvoeringspoging. Viceminister-president Hilde Crevits (cd&v) neemt enkele dagen platte rust nadat ze het bewustzijn verloor tijdens een ellenlange onderhandeling. De septemberverklaring van de Vlaamse regering werd uitgesteld door politiek gekrakeel, dat vandaag een maat voor niks blijkt te zijn geweest.

Wie deze week voor het eerst de politiek zou beginnen te volgen leerde drie lessen: politiek is onveilig, politiek is ongezond, en politiek brengt geen resultaten. Ik stel me hardop de vraag hoelang we dit nog aankunnen. Politici zijn niet gemaakt van steen, maar ook burgers willen terecht niet eindeloos wachten op de politiek.

Iedereen kreunt onder de energiecrisis. Het is een mentale en financiële klap die we na de pandemie konden missen als kiespijn. Met angst doen we onze brievenbus open en zuchten we als we de zoveelste factuur op de stapel vinden. Terecht kijkt iedereen naar de politiek voor oplossingen. We brengen er, maar tegelijk zijn we ook afhankelijk. Van Europa. Van een gek in Rusland. Van een waanzinnige prijskoppeling tussen gas en elektriciteit.

Ik lig daar wakker van. Want de verantwoordelijkheid drukt zwaar op je schouders. Je wordt opgejaagd. En uiteraard ben je beschaamd als een pakket broodnodige maatregelen opeens tegengehouden wordt door politiek theater. Een slapeloze nacht gaat over in een nieuwe dag waarin je je zorgen maakt. Keer op keer.

Wederzijds respect

Verbaast het iemand dat de burger het beu is? In het land met de hoogste belastingdruk ter wereld moet daar iets tegenover staan. Betere dienstverlening, steun waar nodig en vooral: sneller beleid. Ons systeem blokkeert omdat politiek een strijd op leven en dood is geworden in plaats van een manier om van elkaar te leren en samen vooruit te gaan.

Onlangs ging ik bij Terzake in debat ‘tegen’ Miranda Ulens van het ABVV. Het was een sereen gesprek, waar ik onze gemeenschappelijke punten benadrukte in plaats van het gevecht. Dat we samen verantwoordelijkheid moeten tonen in crisistijd, zei ik. Toch kreeg ik van enkele medestanders de opmerking dat ik te soft was geweest. Dat ik haar een veeg uit de pan had moeten geven. Maar daar wint niemand bij. De afstand tussen politici, burgers en belangengroepen is exact waarom de politiek blokkeert. Die afstand is overbrugbaar, als we zelf maar over onze eigen schaduw heen durven te stappen. Als we elkaar respecteren.

Dat gebrek aan wederzijds respect heeft een fataal gevolg. Toppolitici schelden niet alleen elkaar uit, maar schilderen de kiezers van andere partijen af als idioten en zelfs als volksverraders. Trollen op sociale media nemen dat verhaal over en verspreiden de verzuring. Sla er de reacties op de ontvoeringspoging van Vincent of de gezondheidssituatie van Hilde maar even op na. Mooi is het niet.

Dat kweekt afkeer in de samenleving. Jonge mensen die vandaag naar dit schouwspel kijken, worden te moedeloos om ooit zelf de stap naar het maatschappelijk engagement te zetten. Anderen, die zich al een leven lang engageren, stappen eruit.

Deze tekst is daarom in de eerste plaats een oproep om het anders te doen. We mogen nog zoveel hervormingen en Grote Plannen lanceren, als ons gedrag niet verandert, zal deze vicieuze cirkel niet doorbroken worden.

Soapdemocratie

Ten eerste, aan mijn collega’s-politici: stop met elkaar achter elke hoek de loef af te steken en elkaar te bekampen op sociale media. Laat ons samenwerken. Zonder circus, wel met ons gedeeld verlangen om dit land elke dag wat beter te maken. De kiezer zal u belonen als u deel van de oplossing bent, in plaats van het probleem.

Ten tweede, aan de goede vrienden van de pers. Elke tegenstelling kan uitvergroot en op de spits gedreven worden, en politici die gedijen bij zo’n soapdemocratie zullen drama blijven verkopen in ruil voor schermtijd. Maar het mooie van ons stelsel zit hem in de collega’s die elke dag hard werken in de luwte. Die elkaar vinden en boven zichzelf uitstijgen om mooie dingen te laten groeien. Die verhalen kunnen het vertrouwen opnieuw doen groeien. Vertel ons die verhalen.

Stephanie D’Hose. Beeld Sophie Nuytten

En tot slot, aan de trollen op sociale media. Neem eens iemand vast die je graag ziet. En vraag je af welke wereld je aan het creëren bent. De constante stroom aan haat en nijd die elke dag op goedbedoelende mensen uitgespuwd wordt, maakt hen kapot. Het verziekt onze maatschappij en verjaagt gematigde stemmen. Heb je er echt baat bij om enkel te baden in je eigen grote gelijk, steeds verder verzinkend in een eindeloze negatieve spiraal?

Mocht mijn lief weten dat ik dit stuk aan het schrijven ben, hij zou proberen me tegen te houden. Me aanraden om me niet te mengen in het moddergevecht waar we elke dag naar kijken. Maar dat kan ik niet meer. Daarom deze hartenkreet, daarom deze streep in het zand. Dit gaat niet langer over ‘If you can’t stand the heat, get out of the kitchen’. De keuken staat in brand. En het wordt hoog tijd dat we allemaal onze brandblusser bovenhalen, als we hier ooit nog een maaltijd willen klaarmaken.