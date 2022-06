De wereld staat op zijn kop door de verwerping van de Amerikaanse Roe v. Wade. Door ons blind te staren op de schrikwekkende evolutie in de VS verliezen de realiteit in eigen land uit het oog. Ook in België zijn er politieke groepen die er antiabortus-overtuigingen op nahouden.

Vorig jaar werd ik overspoeld met berichten vanuit extreemrechtse hoek omdat ik vond dat een debat over abortus op een Vlaamse hogeschool niet door drie cisgender mannen moest worden gevoerd. Mijn punt (op Facebook) was simpel: het is absurd om de mensen die in staat zijn een kind te baren uit te sluiten voor een debat dat in essentie gaat over hun zelfbeschikkingsrecht. Een debat over verplichte vasectomie met drie cisgender vrouwen zou even absurd zijn.

Aangezien ik in die Facebook-discussie liet doorschemeren dat ik pro choice ben, kreeg ik opmerkelijke reacties. Mijn favoriete kwam van een zekere Bart. “Als ik iemand vermoord in mijn keuken, heeft heel de maatschappij daar godverdomme geen zaken mee: het gebeurde in MIJN keuken. Zelfde logica.”

Hilarisch! Maar wrang: tegenstanders van abortus zien vrouwenlichamen als een ding – voorwerp, ruimte ... – waar zij zich over zouden mogen uitspreken. Mijn lichaam is niet vergelijkbaar met jouw keuken, Bart. Onze lichamen zijn géén gemeengoed.

Sophie Van Reeth is oprichter van Lilith Collectief. Beeld Photo News/Joel Hoylaerts

In elke discussie over abortus halen pro life-aanhangers de “verpeste levens van dode baby’s” aan. Ze lijken angstaanjagend genoeg meer sympathie te hebben voor onvoldragen menselijke cellen dan voor de levens van de vrouwen. Embryo’s en baby’s zijn geen inwisselbare begrippen. Ik ben een volwassen vrouw. Mijn leven zou niet ondergeschikt moeten zijn aan dat van een embryo omdat anderen die mening koesteren. De fysieke impact die het baren van een kind met zich meebrengt, is iets waar je niet aan blootgesteld zou moeten worden als je er niet actief voor kiest. Zelfs als je je kind zou opgeven voor adoptie, heb je niet de garantie dat het terechtkomt in een fijne omgeving. Bovendien maakt dat de ingrijpende ervaring van zwangerschap en bevalling niet ongedaan.

Ik denk niet dat er iemand gelukkig wordt van het idee van abortus. Als je het nooit over je hart zou krijgen om abortus te plegen, is dat uiteraard je recht. Maar het betekent niet dat het je recht is anderen ertoe te verplichten dit wel allemaal te doorstaan tegen hun zin.

Hoewel ik abortus verbieden een inbreuk van mijn mensenrechten vind, ben ik niet altijd fan van de doorsnee argumenten van het pro choice-kamp. Ik zie veel mensen verwijzen naar vrouwen die slachtoffer werden van verkrachting. Het is inderdaad onmenselijk om een slachtoffer te dwingen tot het baren van het kind van hun dader. “Ik ben niet klaar voor een kind” is een even legitieme reden om deze keuze te maken. Mensen zouden niet verkracht moeten worden om zeggenschap over hun lichaam te behouden. We zijn de maatschappij geen trauma verschuldigd om zelfbeschikkingsrecht te genieten.

Als mensen vinden dat we naar de hel gaan wanneer we abortus plegen, mogen ze dat. Je het recht op vrije meningsuiting toe-eigenen om onze lichamelijke integriteit te schenden, is evenwel iets waar we nooit akkoord mee moeten gaan. Helaas moeten we dat in België blijven herhalen als we onze rechten willen behouden. Mijn lichaam, mijn keuze.