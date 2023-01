Mijn kleine boodschap: een bejaarde die de controle over zijn lichaamsfuncties kwijt is, is nooit nieuws

Frederik De Backer is columnist.

Toen ik vorige week in dit fijne blad een artikel las over de terechte terugkeer, en wel door de grote recreatiezaaldeur, van ouden van dagen in de stripwereld, had ik niet verwacht dit weekend in datzelfde blad te stuiten op een pissende bejaarde. Een president nog wel, pissend tijdens het volkslied, de hand op de borst, omringd door tientallen anderen van wie de vaderlandsliefde enkel het hart verwarmt.

Dat is dan nieuws.

Nu, het ís nieuws in die zin dat het een opmerkelijke gebeurtenis betreft met een belangrijke figuur in de hoofdrol, in dit geval de Zuid-Soedanese president Salva Kiir. Maar moet het dat zijn? Ik ga er stiekem van uit dat bij ieder militair defilé wel íémand zich zit te bevuilen. Wat moet je anders? Baretten tellen? Na de eerste vier uur weet je onderhand wel hoe synchroon marcheren eruitziet. En laat ik meteen ook maar heel eerlijk zijn: wanneer iemand in mijn bijzijn luid zingend met vlaggen gaat zwaaien, dan begint ook bij mij van alles te borrelen en te bruisen. Een natte pijp is een góéie dag.

De beelden werden, euh, gelekt door journalisten van de staatsomroep South Sudan Broadcasting Corporation, vermoedelijk om de president in een kwaad daglicht te stellen. Een man die ooit zijn hele regering ontsloeg, vicepresident incluis, ten behoeve van de vlotte gang van zaken en helemaal niet van een eventuele dictatuur; een man die beweerde dat homoseksualiteit niet tot het ‘karakter’ van het Zuid-Soedanese volk behoorde en die in één moeite door een geestesziekte noemde; een man die moordlustige (kind)soldaten laat betijen. Een man die officieel en in het openbaar journalisten met de dood heeft bedreigd.

Ja hoor, daar zijn er al meteen zes aangehouden. En potverpillepap, wat niet in het artikel stond, of op de website onder de beelden van ons sterk karakter, was dat minstens één van hen dood werd teruggevonden. Maar zie hem pissen!

Verdient iemand de dood voor het verspreiden van zulke beelden? Natuurlijk niet. Evenzeer kan men de vraag stellen waarom dit soort beelden überhaupt moet worden verspreid, zeker hier in ons land, waar niemand zich geroepen voelt ’s mans beleid aan de kaak te stellen, ver als het zich van ons afspeelt in dat achterlijke Afrika, het eeuwig onnozel gebleven pleegneefje van continenten die een genocide tenminste beschaafd afhandelen; met drones in plaats van met machetes. Nee maar kijk dan: waar iedereen bij staat! En geen wasmachine te bekennen!

Mijn kleine boodschap: een bejaarde die de controle over zijn lichaamsfuncties kwijt is, is nooit nieuws. Laten de media mensen in hun waarde laten, hoezeer deze J.R. van de tropen een ander dat zelf ook moge misgunnen, en niet terugverlangen naar de tijd toen een krant nog wc-papier was.