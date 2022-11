‘Mijn kleindochter gaat vandaag voor het eerst naar de kinderopvang. Nooit gedacht dat ik daar wakker zou van liggen’

Een selectie van lezersbrieven aan onze redactie.

Opvang

Morgen wordt mijn kleindochter 5 maanden. Vandaag gaat ze voor het eerst een hele dag naar de opvang. Nooit had ik gedacht dat ik daar wakker zou van liggen.

Ze is het absoluut liefste wat me ooit is overkomen, alle grootouders zullen dit gevoel herkennen. Mijn eigen kinderen heb ik zonder twijfel naar een opvangmama gebracht, moeke Karolien, die ik eeuwig dankbaar ben. Dankzij haar goede zorgen kon ik met een gerust hart mijn job blijven doen. Ik gaf en geef nog altijd les en de combinatie met mijn gezin is me altijd gelukt.

Mijn dochter is huisarts, haar man verpleegkundige. Beiden zetten zich elke dag met hart en ziel in voor hun patiënten, voor u en mij dus. Om dat te kunnen doen moeten ze hun eigen schat aan de zorg van anderen toevertrouwen. Mijn dochter verzekerde me dat ze na een eerste kennismaking het volste vertrouwen heeft in de opvang.

Toch heb ik deze nacht naar gedroomd. Van baby’s die aan het hoofdje achteruitgetrokken worden, tussen de knieën vastgeklemd, met ducttape vastgebonden.

Beste beleidsmakers, kunnen jullie er alstublieft voor zorgen dat mijn kleindochter, en alle baby’s en peuters met haar, in alle omstandigheden en op alle momenten veilig en met de allerhoogste zorg en liefdevolle aandacht opgevangen wordt? Minder kan ik niet aanvaarden.

Karolien De Wilde, lerares aan de Europese School in Frankfurt

Altijd een beetje reizen?

Als zowat alles misgaat tijdens een treinreis: is dat de wet van Murphy of is er meer aan de hand?

We zijn pas terug van familie­bezoek in Brandenburg, boven Berlijn. Hoewel duurder dan het vliegtuig (!) namen we de trein. Van Brussel via Keulen naar Berlijn. Daarna nog 1 uur regionale trein.

Vertrek op 9 november! Na de stakingsaanzegging besloten we een dag eerder te vertrekken, de omboeking kostte 100 euro extra. 8 november, vroege ochtend: op een bomalarm in Gent Sint-Pieters na, dat ons meteen naar Brussel deed uitwijken voor vertrek, verliep de heenreis normaal.

Op 15 november vertrokken we om 10.49 uur naar huis. Onderweg naar Berlijn kregen we te horen dat de trein van Keulen naar Brussel was afgeschaft. De volgende trein was twee uur later. Online kun je annuleren noch reserveren voor de volgende trein. Daarvoor, vertelde de trein­begeleider, moesten we naar het ‘Reisezentrum’ in Keulen.

Daar moesten we 20 minuten wachten. Omdat we bijbetaalden voor gereserveerde zitplaatsen kregen we plaatsen toegewezen in de volgende trein en een formulier toegestopt voor een schadeclaim.

Op de trein naar Brussel werden we geïnformeerd dat we vertra­ging hadden. Er waren spoorlopers dus moesten we wachten tot het spoor werd vrijgegeven.

In Brussel haalden we nog net een aansluiting naar huis. De trein werd met 8 minuten vertraging aangekondigd, maar was op tijd. Om 23.22 uur kwamen we veilig aan in ons eindstation. Moe en ontevreden!

Alle reclame voor treinreizen ten spijt heb ik niet het gevoel dat treinmaatschappijen geweldig goed met klanten om kunnen. Het is er niet op verbeterd.

Gert Haentjens