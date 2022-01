Mijn kapitein ter lange omvaart verzekerde me dat hij van me hield

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Na een rit van meer dan dertien uur bolde ik iets over zeven uur Antwerpen binnen en schrok me een ongeluk. Het drukke autoverkeer in de stad waar­tussen mensen fietsend, brommend, steppend, skatend of te voet laveren, bezorgde me bijna een hartstilstand: wat een waanzinnige drukte! Ik ben blij wanneer ik mijn auto parkeer.

Mijn hondje Mr. Wilson – het brave beest heeft de tocht ook achter de ­kiezen – moet zijn pootjes strekken. Overal in de straten zie ik uitbundige, flonkerende kerstdecoratie hangen. Na maandenlang alleen maar heuvels ­gehuld in zachte herfstkleuren of wit-zwarte winterlandschappen gezien te hebben, ben ik een beetje van mijn melk van deze feeërieke stad.

Met mijn ziel onder mijn arm loop ik door de straten. Wat doe ik hier?

Dat vroeg ik me voor ik vertrok ook al af toen bleek dat alle redenen om hier te zijn een voor een wegvielen: een ­internationaal congres in Rotterdam waarvoor ik als spreker uitgenodigd was, werd naar juni verplaatst. Het ­werken aan Als je eens wist 3 met de monteur en eindredacteur ging even onherroepelijk van live- naar telewerk en de afspraak tussen mijn redactrice van De Arbeiderspers en haar ­publiciteitscollega onderging eenzelfde lot. Ik had dit allemaal ook moeiteloos vanuit Italië kunnen doen.

Maar er was altijd nog de allerbelangrijkste reden: mijn kinderen en mijn wonderlijke kleindochter Gloria terugzien en eindeloos lang knuffelen en ­zoenen. Reden genoeg om het paradijs voor twee weken te verlaten, sterker, daar kan het paradijs niet eens tegenop.

Zo goed als vertrekkensklaar kwam de onheilstijding: we zijn ziek, allemaal ­corona! Bam! Glorissima was een halve dag naar school gegaan, de volgende dag had ze hoofdpijn en was ze ­snotterig, enkele dagen later hadden haar moeder en mijn oudste, die ­gebabysit had, het aan hun been. Haar vader ook natuurlijk, maar daarmee zoen en knuffel ik veel minder.

Elkaar zien zit er dus de eerste week niet in. Een beetje treurig sleurde ik de bagage de auto uit, zette alles in de gang, liep mijn woonkamer in en dacht: wat gek, ik hoor geen poezenpootjes?

En dan pas realiseerde ik me dat mijn katjes er niet meer zijn. Ik was compleet vergeten dat ze al drie maanden dood zijn! Achttien jaar lang begroetten mijn twee katjes me na een reis, of, want ook dat gebeurde, draaiden me ostentatief de rug toe. Mijn afwezigheid werd nooit echt op prijs gesteld. Maar ze waren er.

Eenzaam wist ik met mezelf geen blijf.

In bed bedacht ik hoe anders de stilte in de stad is dan in de natuur, en met heimwee, behoorlijk depri, dacht ik aan het ge-oehoe van uilen, het geritsel van everzwijnen in het struikgewas en het geluid van blaffende honden ver weg.

Droevig viel ik in slaap.

Mijn kapitein ter lange omvaart dook op in mijn dromen. Voor het eerst! Hij ­fluisterde me lieve woordjes toe, ­verzekerde me dat hij van me hield en er altijd is, ook al zag ik hem nog nooit. Hij leek op iemand die ik ken maar ik kan maar niet thuisbrengen wie dan.

Blij word ik wakker. Het is zondag en doodstil in de stad! Verheugd spring ik mijn fiets op en ga van ver mijn ­kinderen en Glorissima zoenen.

That’s the spirit! Toch?