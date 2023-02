Mijn kapitein ter lange omvaart galoppeert op een vurige hengst naar me toe. Hier aankomen hoeft niet, ervan dromen volstaat

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Het is niet gelukt! Ondanks alle moeite die de regie-­assistent van de Duits-Franse film deed om rekening te houden met mijn wens om vooral niet ingepland te worden voor 13 maart. Maar op 1 en 7 maart moet ik al draaien. Even overwoog ik om het af te blazen.

Maar door de smeekbede van de regisseur om dat niet te doen en het voorstel van de producent om mijn vergoeding wat op te drijven, kon ik het niet meer over mijn hart krijgen.

Ik moet dus twee weken eerder vertrekken uit dit paradijs. Ik baal als een stekker en nog meer dan anders beleef ik elke seconde hier zeer bewust.

Elke avond stap ik mijn bed in en fluister mijn hondje Mr. Wilson droevig toe: ‘Alweer een dag voorbij.’

Hij begrijpt perfect dat we binnenkort weer in de koekenstad zullen zijn, waar ­auto’s de limiet van 30 kilometer per uur negeren, waar alles van steen is en de enige overeenkomst met dit walhalla de maan is, hoog aan de donkere hemel, sterren zijn er in een stad helaas niet te zien. Solidair zucht Wilson ook!

Maar het hemelgewelf met de miljoenen flonkerende diamanten staat op mijn netvlies gebrand en ik weet dat ik dat beeld bij elke avondwandeling voor me zal zien en vergeten zal dat ik door straten loop in plaats van door een maanverlichte olijfgaard.

Alles wat ik hier doe, doe ik nu super bewust en ik geniet er met volle teugen van. Met de kruiwagen hout aan­slepen, ballen gooien waar Mr. Wilson – in wederspraak van zijn oude leeftijd – ­vliegensvlug en kwispelend achteraan rent, maar het leukst is de was ophangen, buiten aan het parasol­vormige wasrek.

Waarom weet ik niet, maar het is zo romantisch, ik vind het zalig. Meteen zie ik beelden van Sophia Loren die dolt met Marcello Mastroianni in Una giornata particolare, op het dak van het gebouw waar de was te drogen hangt. Of Anthony Quinn die in de film La strada een vrouw die de was ophangt en daarbij een liedje zingt, vraagt vanwaar ze het lied kent. Blijkt dat Guilietta Masina het zong voor ze bezweek aan de ontberingen waaraan Quinn schuld had. Die wroeging op zijn gezicht!

Lang kijk ik uit over de heuvels en ontwaar een ­naderende stofwolk. Het is mijn kapitein ter lange omvaart die op een vurige hengst niet te houden is en naar me toe galoppeert. Hier aankomen hoeft niet, ervan dromen volstaat en vervult me van geluk. Achter me wappert het wasgoed in de wind en de zachte bries woelt door mijn haren alsof het zijn vingers waren.

Zoomend met mijn jongste en mijn kleindochter Gloria vertel ik dat alles en verzucht hoe ik het zal missen hier. Plots zegt Glorissima: “Maar Moemie, niet droevig zijn, hier kan je ook dromen”, haar ogen schitteren als de sterren aan de hemel. “Misschien is jouw kapitein wel op weg naar jou in ­Antwerpen!”