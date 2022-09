Mijn jeugd van tegenwoordig heeft meer energie dan Doel 3, voorlopig zonder risico op sluiting

Mark Coenen is columnist.

“Kijk naar de persoon links van u en kijk daarna naar de persoon rechts van u: slechts één van jullie drie zie ik terug in het tweede jaar. Goedemorgen, ik ben Herman Deleeck.”

Het waren de eerste woorden die de geëerde professor bij het openingscollege van zijn vak ‘Samenleving: feiten en problemen’ richtte tot een volle aula langharigen die naar patchoeli geurden. Als ik te zwaar getafeld heb, droom ik daar nog weleens van. We wisten vanaf dag één hoe laat het was, dankzij de ware woorden van een wijs man, zo bleek een paar maanden later glashard.

Zo’n eerste jaar aan de universiteit is een slagveld, waarbij de machtige zeis der professoren twee derde van het deelnemersveld grijnzend onderuit maait, dikwijls nog voor de eerste zit. Gisteren startte de derde telg uit mijn roemrijke geslacht hogere studies en ik zag aan zijn neus dat de traditionele cool hem even in de steek liet: spannende dag, bang hartje. Hoewel dat laatste misschien projectie is, want als hij vertrekt naar zijn eerste les hoor ik mij ongewild een lied van Wim De Craene neuriën, iets van hier laat ik je los en van nu af moet je gaan en doe uw regenjas maar dicht want het is affreus weer en wanneer zijt ge thuis?

Hij doet alsof hij mij niet hoort. Ik zie hem nog trots en een beetje zigzaggend de eerste keer met zijn fietsje naar school rijden en een bliksemschicht later gaat hij de wereld veroveren.

In de weekendkrant hebben sombere rectoren die hun pak in dezelfde winkel kopen en hun schoenen ook hun licht laten schijnen op het nieuwe academiejaar: geheel zonder zorgen zijn ze niet, zal ik maar zeggen. In een tijdsgewricht dat kraakt en knarst is het niet makkelijk om een grote organisatie door de storm te laveren zonder dat het schip water maakt en dat is voor een universiteit natuurlijk niet anders.

Mijn jeugd van tegenwoordig ziet het helemaal zitten, al heeft hij een secretaresse nodig om zijn drukke leven ingepland te krijgen. Ik word er al moe van als ik er aan denk. Hij niet: werk- en hoorcolleges, seminaries en cantussen combineren met leiding geven in de jeugdbeweging, hiphop op niveau en werken bij de firma van de laagste prijs, voor elk product, op elk moment: hij ziet het helemaal zitten. Hij heeft meer energie dan Doel 3, voorlopig zonder risico op sluiting.

“Vergeet niet te genieten want het is zo voorbij”, raadde Tom Boonen de glimmende Remco Evenepoel zondag aan bij zijn eerste regenboogtrui. Ik denk niet dat ik mijn eigen wereldkampioen daarvan moet overtuigen. Io vivat!