Mijn hoop was meer dan ooit gevestigd op het hartverwarmende hardloopritueel

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Wanneer ik op donderdagochtend nog niet weet waarover ik het in deze column wil hebben, ga ik hardlopen. Terwijl mijn lichaam beweegt, komt mijn brein tot rust en met het vorderen der kilometers ga ik steeds beter zien wat mij te midden van de chaos genaamd de actualiteit, werkelijk heeft geraakt.

Het zijn grijze weken. Eerst viel de regen overvloedig, nu bijt de koude in mijn longen terwijl ik de eerste meters ren. Dit is nooit de vrolijkste periode, ik ben niet de enige die zichzelf naar de feestdagen sléépt. Ik ga steeds vroeger slapen, alsof ik het verglijden van de dagen zo kan versnellen; laat het rap morgen zijn, een stap dichter bij het eind van de ellende. De volgende ochtend lees ik de krant en zie dat we wederom – een nieuwe variant! – pleistertjes plakken op een grote, gapende, etterende wonde.

In principe is de hardlooptruc onfeilbaar: tegen de tijd dat ik het park bereik, heb ik een onderwerp. Als ter bevestiging van die vondst, kom ik dan steevast Het Mannetje tegen. Een flinke tachtiger met wandelstok en pet die, wanneer hij mij ziet, als een wielersupporter aan de rand van het pad gaat staan. Ik passeer hem, hij steekt zijn duim op en knipoogt, ik reageer met een al even vastberaden duim en knipoog, en ren verder. Ja, Het Mannetje doet dit alleen voor mij. Mensen die ook hardlopen in het Flevopark in Amsterdam en weleens hetzelfde hebben meegemaakt: u vergist zich.

In het begin van de pandemie droomden we dat alles anders zou worden. Ondertussen is overduidelijk dat alles anders moét. Maar nog steeds is er geen bewindspersoon in zicht die zegt: folks, vanaf nu tot het einde der varianten zullen we onderwijs, werk, ons hele leven inrichten op – ik doe een gooi – drie lockdowns per jaar, terwijl we grof geld investeren in de medische wetenschap en het opschalen van de zorgcapaciteit. Ook dan zal het nog een jaar of vijf duren voordat we de zaak onder controle hebben, en als het meevalt: tant mieux! Ik zou dat verfrissend vinden. Slim ook. Maar iedereen rent voort op het mantra ‘We zijn er bijna’. Ja ook gij, theater-waar-het-veilig is, ja ook gij met uw CO2-meter, ja ook gij die zichzelf al de hele pandemie opsluit en grafiekjes retweet. Iedereen probeert het vege lijf te redden op de kórte termijn.

Afijn, de sfeer ten huize Victoria zit er weer lekker in. Daarbovenop zag ik op Twitter een bericht – nieuws zo hard als een spijker – in de vorm van een droevig gedicht geschreven door een modern rederijker. (Hou moed, Stijn en geef niet toe, aan bitterheid of doemgedachten – of vooruit, niet meer dan eens per week, bij nachte – we love you.) Dus gisterochtend was mijn hoop meer dan ooit gevestigd op het hartverwarmende hardloopritueel, dat tot nu zelfs coronabestendig bleek, terwijl Het Mannetje toch tot de risicogroep behoort. Zonder invalshoek of vaag idee rende ik op topsnelheid het park in en wat er toen gebeurde, moest vroeg of laat gebeuren. Ik richtte mijn blik op, zocht naar de vertrouwde duim, slaakte een ademloze kreet: Het Mannetje viel in geen velden of wegen te bespeuren.