‘Mijn hoofddoek is eigenlijk ook een verband, hé. Een verband met mijn geloof’, zei de juf

Maud Vanhauwaert is columnist.

Onze kleuter ging deze week naar het EHBO-kamp voor zieke knuffels. Toen ze de eerste dag thuiskwam, was haar konijn omzwachteld met een wit verband. Bij het slapengaan vertelde ze me dat er een juf was die veel pijn had aan haar hoofd. “Want haar hoofd had een wit verband.” Ik dacht: die juf heeft zich flink ingeleefd in het kampthema. Ook de dag erna had ze het over een juf met veel hoofdpijn. Ze zat er kennelijk mee. Toen ik haar de laatste dag afzette op de drukke speelplaats en vroeg naar de juf, wees ze naar een begeleidster met een witte hoofddoek. Ik wond er geen doekjes om, stapte op haar af en zij moest hartelijk lachen om het verhaal. “Hoe leggen we haar dat nu uit?”, vroeg ik. “Ach, ik zal haar wel geruststellen” en ze aaide ons kleutertje over de bol. “En eigenlijk is het ook een verband, hé. Een verband met mijn geloof.” “Of een soort verbond?”, vulde ik aan. “Ja”, lachte ze, en toen trok mijn dochter, die dringend wilde spelen met haar juf, haar hardhandig van mij weg.