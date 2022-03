‘Mijn grootmoeder vindt het supergraaf dat ik geen bh draag’, meldt ze. ‘Doe maar, mijn meisje’

Julie Cafmeyer is columnist.

Vanmorgen kreeg ik een videoboodschap van een jonge vrouw toegestuurd. Ze zit achter een bureau, neemt zichzelf op via de webcam van haar laptop. Op de achtergrond een witte muur waar foto’s van kunstwerken staan op geprikt met punaises. Ik herken een tekening van Nancy Spero. Een vrouw die haar kindje wiegt in zwart-wit. Het is niet duidelijk of de baby nog leeft. Ze staat op een oranje helikopter. Rondom haar de woorden, peace, peace.

“Aangezien jij columniste bent, stuur ik jou dit op, zie dit als een persbericht.” Ze is platinablond, haar lippen knalrood, ze draagt een zwarte blazer met een diepe decolleté. “Ik krijg toxische stress van de oorlog. Hier in mijn kelder probeer ik mijn eigen wereld op te bouwen. Ik ben nog op zoek naar medeplichtigen. Je kan dit als een oproep bekijken.”

Ze gaat met haar borst richting de camera. Haar tepel onder het truitje. Ze zegt: “Ik ben gestopt om bh’s te dragen. Bh’s zijn neveneffecten van het kapitalistisch systeem. We geloven dat we dingen moeten kopen om ons te verbergen. Mijn tepel, mijn accessoire.”

Ze houdt een foto van een tuin voor de webcam. Een oerwoud vol takken en onkruid. “Dit is mijn grootmoeders tuin. Zij is mijn grootste supporter. Ze moedigt me aan in het creëren van een micronatie in mijn kelder. Een micronatie met sculpturen van clitorissen. Mijn grootmoeder vindt het supergraaf dat ik geen bh draag. Toen ik voor de eerste keer zonder bh bij haar kwam, fluisterde ze in mijn oor: ‘Ik zie je tepels.’ Ze heeft altijd onder het juk van mijn opa geleefd en nu zegt ze: ‘Doe maar, doe maar mijn meisje’.”

Ze begint te dansen op een beat die alleen zij hoort. Haar jeans valt naar beneden. Ze draagt een versleten, witte katoenen onderbroek. “Zie je mijn schaamhaar op mijn bikinilijn? Zie je mijn beenhaar?” Ik kijk naar haar zwarte haartjes in het licht van een bouwlamp.

Ze houdt een plakkaat in de lucht zonder woorden, ze zegt: “Dit is wat ik probeer in tijden van oorlogsdreiging, de controle, het plezier, het verdriet in mijn lichaam te vinden. Soms schreeuw ik, klop ik tegen de muur, soms stuur ik liefdesbrieven, of doe ik een virtuele striptease voor mijn vrienden. In deze kelder experimenteer ik, denk ik na over een nieuwe kosmologie.”

Ze gaat weer zitten, gaat met haar hand naar haar vulva. Kleine, schokkerige bewegingen. Ze kreunt, zucht, fluistert ‘tender, tender, tender.’ Een witte, plakkerige vloeistof spuit op de webcam. Water dat ontploft. Ze veegt de magische vloeistof van de webcam met een zakdoekje weg, kijkt in de camera. “Zie je het haar op mijn bovenlip? Dat is mijn snor. Ik denk eraan om mijn snor te bleachen, en daarna blauw te verven.” Einde van de video.