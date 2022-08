Mijn geheim om geld te verdienen op de beurs? Gewoon, niets doen

De dalende berenmarkt houdt aan, maar toch steeg de S&P 500-aandelenindex met meer dan 17 procent van half juni tot half augustus. Probeer niet te gokken wat er nu gaat gebeuren, schrijft New York Times-columnist Jeff Sommer.

De aandelenmarkt is aan het begin van het jaar zo sterk gedaald dat het er soms op leek dat hij nooit meer zou herstellen.

Maar dat gebeurde wel, in een wekenlange herstelperiode die tot half augustus duurde en alom bejubeld zou zijn geweest als de aandelen in eerste instantie niet zo sterk waren gedaald.

Sinds een week of twee is de markt wankel, zonder dat er een duidelijke trend zichtbaar is.

Wat moeten beleggers doen bij deze koerswijzigingen?

In één woord: niets.

Het negeren van de verschuivingen in de markten was mijn belangrijkste advies voor langetermijnbeleggers gedurende de winter, toen de aandelen instortten. En daar blijf ik bij.

Het blijkt dat niets doen het op één na beste beleggingsadvies was dat iemand u dit jaar had kunnen geven.

Het allerbeste advies zou een kristallen bol hebben vereist. U had precies op 3 januari moeten verkopen, toen de S&P 500-aandelenindex op zijn hoogtepunt was, en opnieuw moeten kopen op 16 juni, toen de index het dieptepunt bereikte. (Daarna had u, heel misschien, opnieuw moeten verkopen op 16 augustus, voordat de markt op zijn kop ging. Daarover is het oordeel nog niet geveld.)

Mijn complimenten als u al die keuzes hebt gemaakt. Neem contact met ons op en vertel hoe u erin geslaagd bent die perfecte truc van markttiming uit te voeren, en hoe u dat de volgende keer gaat doen.

Voor de meesten onder ons zal het kopen en verkopen op de juiste momenten niet regelmatig genoeg voorkomen om de markt te verslaan.

In plaats daarvan laat dit jaar zien waarom het voor de overgrote meerderheid van de mensen beter is om voor een aanpak op langere termijn te kiezen. Als u eenmaal een solide beleggingsplan hebt opgezet, waarbij u gebruik maakt van goedkope indexfondsen voor gestage aankopen van aandelen en obligaties, hoeft u helemaal niets meer te doen.

Wat is er gebeurd?

Laten we eens samenvatten wat er dit jaar is gebeurd.

De aandelenmarkt deed het maandenlang slecht. In feite was het tot en met juni de slechtste jaarhelft sinds 1970.

Hoge inflatie, oorlog, stijgende rentetarieven en de dreiging van een recessie droegen bij aan die sombere prestaties, en stijgende rentetarieven betekenden dat de koersen op de obligatiemarkt (die in de tegenovergestelde richting bewegen) ook daalden.

Maar de handige indeling die zowel op Wall Street als in de journalistiek wordt gehanteerd - waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de eerste helft van het jaar - heeft een belangrijke verschuiving op de aandelenmarkt aan het zicht onttrokken.

Ja, gedurende meer dan vijf maanden vanaf het hoogtepunt van de markt op 3 januari, was de trend onmiskenbaar neerwaarts. Na 16 juni keerde de markt echter, hoewel het natuurlijk niet meteen duidelijk was dat dit gebeurde.

Laten we eens naar de cijfers kijken.

Van 3 januari tot 16 juni daalde de S&P 500 met 23,6 procent, onder de drempel van 20 procent die in financieel jargon wijst op een berenmarkt.

De grote dalingen trokken ieders aandacht.

Wat lang niet zoveel aandacht kreeg, was de beweging die op 17 juni begon. De aandelen begonnen te stijgen - en bleven dat twee maanden lang doen. Vanaf de bodem tot 16 augustus steeg de S&P 500 met 17,4 procent; met dividenden erbij leverde dat 17,7 procent op. Dat is een enorm rendement over twee maanden.

Het zou overdreven zijn te beweren dat niemand het heeft gemerkt. Maar het is fair om te stellen dat de stijging van de markt lang niet zo breed werd opgetekend als de daling. Veel beleggers hebben zich misschien niet eens gerealiseerd dat de aandelen gestaag stegen.

Een reden hiervoor is heel begrijpelijk. Het is onaangename wiskunde. Wanneer de waarde van de markt met bijna een kwart daalt, moet deze veel meer stijgen - met 31 procent, in dit geval - om terug te keren naar zijn oude niveau. De stijging van 17,4 procent liet de aandelen ver onder hun piek. U verloor nog steeds geld, alleen niet zo veel.

Een andere reden voor die relatieve onderschatting is dat de S&P 500 zich nog steeds in een dalende markt bevindt.

Gewoonlijk duurt zo’n berenmarkt voort tot de laatste piek van de vorige haussemarkt weer is bereikt. U zult pas krantenkoppen zien over een nieuwe bull market als de S&P 500 zijn piek van 3 januari bereikt, die volgens Howard Silverblatt, senior indexanalist voor S&P Dow Jones Indices, 4.796,56 bedroeg.

Als u de markten niet op de voet volgt, is het dus begrijpelijk dat u niet hebt gemerkt dat de rally van 17,4 procent ooit heeft plaatsgevonden.

Bij wijze van spreken heeft u niet veel gemist. De onzekerheid op de beurs en, belangrijker nog, in de economie in het algemeen is niet voorbij. Helemaal niet.

Wat moet u doen?

Wanneer de markt daalt, zoals begin dit jaar, loont het de moeite niet in paniek te raken. Als u tijdens de daling had verkocht, zou u de aanzienlijke stijgingen van juni, juli en augustus hebben gemist. Het was veel gemakkelijker om kalm te blijven terwijl u geld verloor op de aandelenmarkt.

Let wel op één uiterst belangrijke kanttekening: u moet genoeg geld opzij hebben gezet om uw rekeningen te betalen. Als u dat niet hebt gedaan, neemt u een groot risico door in de aandelenmarkt te investeren.

Bewaar uw cashreserve op een veilige plaats. Nu de rente begint te stijgen, worden een aantal opties aantrekkelijk: staatsobligaties, geldmarktfondsen, spaarrekeningen, depositocertificaten, kortlopende staatsobligaties en hoogwaardige commerciële obligaties.

Stel vervolgens een beleggingsplan op met een horizon van tien jaar of meer, waarbij u voornamelijk vertrouwt op goedkope indexfondsen die de hele markt volgen.

Ik beleg ook in de obligatiemarkt in de hoop op meer stabiliteit, omdat ik dichter bij mijn pensioen ben dan bij het begin van mijn carrière, en ik een deel van het geld in de komende tien à twintig jaar kan nodig hebben.

Maar als je net begint, is het redelijk om je te concentreren op aandelen en obligaties te vermijden.

Ja, u kunt het beter doen dan mijn buy-and-hold-benadering van de beurs, als u de juiste aandelen op het juiste moment kiest en als u ze op het juiste moment verkoopt. Maar dan moet je wel veel kennis hebben of geluk, of beter nog, beiden. Met de methode die ik aanbeveel, hoef je niet veel gelijk te hebben. U wedt alleen dat de economie op de lange termijn zal groeien en dat de aandelenmarkt een deel van die groei zal opvangen.

Volg mijn voorbeeld en u kunt de kortetermijngrillen van de markt negeren. Blijf geld in uw indexfondsen stoppen, vooral wanneer de markt daalt, en u zult profiteren van lagere prijzen en het totale rendement dat u over tientallen jaren zult verdienen, versterken.

Als u alles goed hebt opgezet, hoeft u voor uw beleggingen verder niets te doen, behalve misschien om de zoveel tijd uw beleggingen opnieuw in evenwicht te brengen om ervoor te zorgen dat u de verhouding tussen aandelen en obligaties hebt die u echt wilt.

Wat snel manoeuvreren op korte termijn betreft: dat kan leuk zijn, maar ik zou er op de aandelenmarkt ver van wegblijven. Langzaam en gestaag is zinvoller voor het geld dat u echt nodig zult hebben.

© The New York Times