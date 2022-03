Mijn dochtertje was ontgoocheld dat er op mijn kroon geen fonkelingetjes zaten

Maud Vanhauwaert is schrijver en De Morgen-columnist. Haar column verschijnt twee keer per week, afwisselend met Jeroen Olyslaegers en Jana Antonissen.

Mijn dochtertje van twee beweert elke ochtend dat ze jarig is. ‘Ikke jarig’ zijn haar eerste woorden als ze wakker wordt. Ik weet natuurlijk wel waarom ze dat beweert. In haar klas krijgen jarige kindjes een prachtig versierde kroon, mogen ze op een stoel staan en wordt er voor hen gezongen.

Toen ik haar deze ochtend zei ‘mama krijgt vandaag een kroon’ reageerde ze dan ook meteen: ‘ikke ook, ikke ook’. Mijn kroon was echter niet bedoeld voor mijn hoofd, maar voor nummer 47, een achterste kies. Toen ik terug thuiskwam van de tandarts, liet ik mijn dochtertje in mijn mondholte kijken. Ze was zichtbaar ontgoocheld dat er op mijn kroon geen fonkelingetjes zaten en dat die vaalwit was zoals mijn andere tanden, in plaats van fuchsia of beter nog: groen, haar lievelingskleur. Dat onzichtbaar en dof porseleinen dopje (prijskaartje: 900 euro) vond ze maar niets. Maar ik oogstte wel veel bijval toen ik tijdens het avondeten mijn hoektand kroonde met een erwt.