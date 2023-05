‘Mijn dochter heeft een beetje een trauma opgelopen’, legt de moeder uit

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei °1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Lize Spit.

Het huilende kind schuifelt met haar moeder door het gangpad van het drukke treinstel. Ietwat achterop: de vader, gekleed in een strak glanzend fietstenue en met zwarte overschoenen, alsof hij zich van transportmiddel heeft vergist. Ze nemen plaats naast me in de vierzit waar ik zit te werken.

Ik wil nooit meer met de fiets op de trein, snikt het kind. Ik wil met de auto!

Ze zit op de schoot van haar moeder en barst in tranen uit telkens als ze wordt herinnerd aan wat er precies aan de hand is: ze reizen per trein en hebben een fiets mee.

Als we met de auto reizen, staan we in de file, sust de moeder. Nu zijn we er direct.

Ja maar, ik vind file niet erg, dan mag ik filmpjes ­kijken.

Hier mag je ook een filmpje kijken als je wil, zegt de ­moeder.

Nee, dat wil het meisje niet per se.

Is de fietser in dit gezelschap eigenlijk wel de vader? Ja, toch wel. Hij heeft een ­zakje mee van de Starbucks waaruit allerlei lekkers wordt bovengehaald in een poging zijn dochter te troosten: een croissant met kaas, een broodje met omelet en spek, er zit zelfs ketchup bij, heeft ze dat gezien, mmm ketchup! Zijn gedrag wekt een lach op, maar trek heeft ze niet.

Kijkend op zijn gsm hapt de vader het broodje op. Hij toont de foto van een landschap − een rij bomen, kasseipad ertussen. Hierlangs zijn ze gefietst. Een teamlid heeft de eindmeet niet gehaald.

Ah, Bart?, raadt de moeder.

Nee, zegt de vader, al had Bart inderdaad ook gekund, het was Roelof.

Een nieuwe stortvloed bij het kind dat nog steeds op moeders schoot zit.

Ik bied hun het zakje dierenkoekjes aan dat nog in mijn tas zit. Ook die kunnen de klus niet klaren.

Ze heeft een beetje een trauma opgelopen, legt de moeder uit. Twee jaar geleden waren ze op fietsvakantie met de hogesnelheidstrein, en terwijl de ouders op het perron de fietsen nog stonden in te laden, sloten de deuren plots, met alleen het kind aan boord. Twee uur later reed pas de volgende trein en konden ze herenigd worden, op het politiecommissariaat. Zodra ze opnieuw met de fiets de trein op moeten, ontlokt dat paniek.

We naderen Brussel-Zuid. Het gezin zal daar overstappen. Vader zoekt de reistijd op, ze moeten van perron 12 naar 19, dat is te doen.

Papa zal apart gaan met de fiets, die trekt zijn plan, legt de moeder aan het meisje uit. En wij gaan samen, gewoon rustig wandelen, ik laat je niet los.

Echt niet?

Ze stappen uit.

In de gigantische stations­hal verdwijnen ze tussen de mensen. De vader met zijn vederlichte sportfiets, gehaast voorop. De moeder met het rolvaliesje, en op haar arm het kind dat eigenlijk al te groot is om nog gedragen te worden.

Zo hard werkt angst door. Om één verlating goed te ­maken, moet je wel duizend keer blijven.