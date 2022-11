Mij vragen of Mastodon het nieuwe Twitter is, is alsof je een alcoholicus vraagt of-ie Schotse dan wel Ierse whisk(e)y verkiest

Katrin Swartenbroux is journalist.

Het is best wel wraakroepend dat ik, in een week waarin ik na jaren twijfelen eindelijk curtain bangs heb laten knippen, vooral moet spreken over de kapsones van kapitalisten in plaats van over mijn nieuwe kapsel.

Mij vragen “of Mastodon het nieuwe Twitter is?” is alsof je aan een alcoholicus vraagt of-ie liever Schotse dan wel Ierse whisk(e)y drinkt. Ik ben een grootgebruiker van sociale media, ieder oplichtend scherm dat mijn aandacht afleidt, me een buzz geeft en ervoor zorgt dat ik niet in de spiegel hoef te kijken zal ik hersenruimte geven. Kan ik ergens mijn mening inwisselen voor validatie? Dan ben ik fan.

Ik ben de voorbije week dus uiteraard ook een kijkje gaan nemen op Mastodon, al was het maar om mijn gebruikersnaam, mijn personal brànd weet je wel, te vrijwaren van kapers. Ik kan met zekerheid stellen dat Mastodon niet het nieuwe Twitter zal worden, vooral omdat het allerminst die pretentie heeft. Toch is het een vraag die duidelijk leeft bij enerzijds mensen die bang zijn hun klout te verliezen als Elon tijdens het fistbumpen bij de lancering van Twitter Epic (™) al dan niet per ongeluk op het verkeerde knopje ramt, anderzijds bij hen die gewoon écht geen zin hebben om een zoveelste socialmedia-app te onderhouden. Beide sentimenten zijn valabel, maar hun vraag is de verkeerde.

Nergens heen

Je hebt geen nieuw Twitter nodig als je dat niet wilt, omdat het oude Twitter vermoedelijk nergens heen zal gaan. Het klopt dat Musk deze week alle wetten van de geologie tart door te bewijzen dat rockbottom een rekbaar concept is, zijn ideeën om een app die iedereen verenigde in de consensus dat het een vreselijke plek is nog vreselijker te maken getuigen in het beste geval van een enorme stupiditeit, in het slechtste geval van doortastende slechtheid.

Ik ben, voor alle duidelijkheid, geen Musk-hater. Soms doet hij nuttige dingen. Zo tweette hij een keer dat hij smalltalk maar niets vindt. Ben ik het helemaal mee eens. Musk wás dan ook best wel goed in Twitter. Maar zoals New York Times-journalist Ezra Klein al schreef: Musk blonk uit in een spel en heeft vervolgens het hele lunapark gekocht. En iedereen weet dat niets zijn glans zo snel verliest als een spel dat je uitgespeeld hebt.

For lulz

Baas en bezitter zijn van een app met grote politieke slagkracht die hij zelf voornamelijk for lulz gebruikte, blijkt niet de dunk on humanity te zijn die Musk dacht dat het zou zijn. De ondernemer, die plots het gezicht is van een systeem waarover linker- en rechterzijde het eens zijn dat het niet werkt, zal enorm veel credibiliteit en tijd verliezen, maar vooral zijn interesse. Zijn Twitter-bio op het moment van schrijven spreekt boekdelen: Twitter Complaint Hotline Operator.

De kans lijkt me klein dat Musk over een aantal maanden nog interesse zal tonen in de morsige oude vogel die hij na adoptie eerst gewaterboard heeft, daarna in brand gestoken en vervolgens nog zeven extra lelijke woorden heeft geleerd. Maar zoals dat vaak gaat met kleuters die een huisdier hebben gekregen, moet je vooral medelijden hebben met de mensen die achteraf de rommel moeten opkuisen.