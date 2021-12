Mij lijkt het logisch dat StuBru extra aan jongeren denkt, en dan zeker dit jaar

Saskia de Coster is de auteur van Eeuwige Roem, Wij en ik en Nachtouders. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Dyab Abou Jahjah schreef gisteren over het thema van De Warmste Week dit jaar, namelijk: ‘Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen’. Abou Jahjah merkt op dat identiteit en mentaal welzijn de boventoon voeren en dat jongeren zo aangemoedigd worden om ‘in hun comfortzone te blijven’. Hij ziet er ook een verengde visie op het begrip solidariteit in.

Mij lijkt het logisch voor een jongerenzender als StuBru dat ze extra aan jongeren denkt, en dan zeker dit jaar. Jezelf ontwikkelen als individu én als deel van een gemeenschap, het is een gigantische klus voor iedere jongere, en eentje die tijdens een pandemie, vanachter schermen en maskers, nog wat minder simpel is. Jongeren zijn afhankelijk van volwassenen, ze moeten zich net tot hen verhouden om zichzelf te kunnen worden.

Nu we het er toch over hebben: Get over yourself, iedereen. Nee, niet vooral de jongeren of vooral de boomers. Jongeren, soms ook wel gekend als snowflakes, het summum van wezens in verandering, moeten natuurlijk over zichzelf heen geraken. (Ik denk niet dat ik nog door een deur geraak met die zestienjarige versie van mezelf.) Zelfaanvaarding kan echt wel helpen om niet in de knoop te slaan tijdens die verpopping. De naoorlogse generatie, ofte de boomers, verdienen dan weer een apart hoofdstuk. Wat zeg ik: een aparte encyclopedie, een parallel internet, met als titel ‘Get over yourself’.

En dan is er de groep die nog geen scheldnaam heeft, de generatie aan de knoppen, de struikrovers van de macht, de groep die grosso modo tussen de jongeren en de boomers geprangd zit. Daar leeft een interessante subgroep. Ik noem hen even de Kwetsbaren. Een van hun idolen is de hoogleraar Maatschappelijk Welzijn Brené Brown. Zij heeft met haar boek De kracht van kwetsbaarheid de vlam in de pan van de kwetsbaarheid gejaagd. Het kwetsbare is voor haar iets performatiefs, iets wat je durft te tonen in je daden. Je durft de eerste stap te zetten op een date, je durft als jonge moeder te tonen dat je borsten lekken want je ownt die shit, het is jouw lijf, jouw kind, jouw gesukkel, je durft jezelf te kijk zetten als authentiek en zwak wezen, vol fauten, en je durft daar, vaak online, begrip en ook wel applaus voor te vragen, vaak van mensen die in dezelfde situatie zitten. Het is een roep om solidariteit, maar een enge.

Het interessante is dat die groep deel uitmaakt van de generatie die maatschappelijk de toon bepalen, die in kaart brengen wat de jongere generatie zou bezighouden, die onderzoek doen en dat vertalen in campagnes en aandachtspunten – in het geval van De Warmste Week dus: jezelf zijn en mentaal welzijn.

Abou Jahjah had het over het gebrek aan échte solidariteit met de ander door de navelstaarderige focus op jezelf, maar hij geeft jongeren ten onrechte de schuld. Hierin kan ik hem wél volgen: dat het net de meest kwetsbaren zijn die over zichzelf zouden willen geraken en die te vaak tussen de plooien vallen.

(note to self) Word eens iets anders dan jezelf, ga eens buiten jezelf staan, het kan je ook helpen.