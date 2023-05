Michelle Goldberg over de veroordeling van Trump: ‘De toorn van #MeToo treft eindelijk de man met wie het allemaal begon’

Michelle Goldberg is sinds 2017 opiniemaker voor The New York Times. Ze schreef verschillende boeken over politiek, religie en vrouwenrechten, en maakte deel uit van een team dat in 2018 een Pulitzer Prize won voor zijn verslaggeving over seksuele intimidatie op de werkvloer.

Donald Trump moet de journaliste en schrijfster E. Jean Carroll een schadevergoeding van vijf miljoen dollar betalen. De ex-president is veroordeeld wegens seksueel misbruik en smaad, en daarmee is de cirkel van de #MeToo-beweging rond.

De verkiezing van Trump in 2016, nadat hij had opgeschept over seksueel misbruik op de ‘Access Hollywood’-tape en door meer dan een dozijn vrouwen was beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, veroorzaakte een tsunami van woede. Die woede voedde de Women’s March. Ze inspireerde talloze vrouwen, sommigen van hen voorheen apolitiek, om hun leven om te gooien en zich te storten op activisme of zich zelfs verkiesbaar te stellen voor een politieke functie.

Het was die woede, dat onverdraaglijke gevoel van ongelooflijke afkeer, het gevoel dat burgerlijke rechten met de voeten worden getreden, was de vonk die de #MeToo-beweging in gang zette. Vrouwen, niet in staat om iets te doen aan de misbruiker die het land leidde, richtten hun energie op de seksuele roofdieren in hun eigen instellingen, waaronder de entertainmentsector. Ik ben er al lang van overtuigd dat Trump de reden was dat de onthullingen over Harvey Weinstein tot zulke beroering op nationaal niveau leidden.

Juridische verantwoording

De #MeToo-beweging is de reden waarom E. Jean Carroll haar memoires schreef waarin ze onthulde dat Trump haar midden jaren negentig in een kleedkamer van Bergdorf Goodman verkrachtte. “Terwijl de oproerige, misselijkmakende verhalen van #MeToo door het land gierden, werd ik, net als veel vrouwen, onvermijdelijk herinnerd aan bepaalde mannen in mijn eigen leven”, schreef ze.

Deze beweging is de reden dat New York in 2022 de Adult Survivors Act aannam, die het mogelijk maakte voor overlevenden van seksueel geweld om hun aanvallers zelfs na de verjaringstermijn te kunnen aanklagen. Het is tevens dankzij deze beweging dat het wetsvoorstel werd ondertekend door gouverneur Kathy Hochul en niet door de in ongenade gevallen Andrew Cuomo.

De rechtszaak van Carroll was een van de eerste die onder de Adult Survivors Act werd aangespannen. En door haar doorzettingsvermogen zal Trump voor het eerst juridische verantwoording moeten afleggen voor de manier waarop hij vrouwen heeft behandeld. Dankzij de #MeToo-beweging wordt de man met wie het allemaal begon, tenminste in zeker zin, gestraft.

Test

Het proces zelf was een test die moest uitwijzen in welke mate #MeToo de heersende cultuur in onze samenleving effectief heeft veranderd. Carrolls advocaten vroegen de jury van zes mannen en drie vrouwen om te begrijpen waarom iemand die seksueel misbruikt is tientallen jaren haar mond houdt, waarom ze zich misschien de exacte datum van het misbruik niet herinnert en waarom haar trauma zich niet manifesteert op een voorspelbare, makkelijk te observeren manier.

Trumps advocaat Joseph Tacopina, daarentegen, pakte de zaak aan alsof #MeToo nooit had plaatsgevonden. Hij vroeg Carroll waarom ze niet had geschreeuwd, waarom ze de politie niet had gebeld, waarom ze niet naar het ziekenhuis was gegaan. Hij vroeg Jessica Leeds, die getuigde dat Trump haar had betast in een vliegtuig, of ze zich ooit herinnerde “de man te hebben gezegd te stoppen of nee te zeggen of iets in die trant?”

Ik heb het proces een paar dagen in de rechtszaal bijgewoond, en eerlijk gezegd maakte ik me zorgen dat deze ouderwetse aanpak bij sommige juryleden zou werken. Een van hen, een 31-jarige beveiligingsagent, had gezegd dat hij zijn informatie vooral haalde uit podcasts zoals die van de extreem-rechtse figuur Tim Pool, die Trump in 2019 uitnodigde in het Witte Huis. Maar het is duidelijk dat de juryleden de verdediging van het Trump-team, voor zover die er was, niet overtuigend vonden, want ze hadden slechts een paar uur nodig om tot de uitspraak te komen.

Seksueel roofdier

Ja, het is merkwaardig dat de jury Trump aansprakelijk stelde voor seksueel misbruik, maar niet voor verkrachting, waarvan Carroll hem beschuldigde; het is een schaamlapje voor hen die Trump blijven verdedigen. Maar waar het om gaat is dat voor het eerst een rechtbank heeft bevestigd wat de vrouwen die met verbijstering reageerden op de verkiezing van Trump altijd hebben begrepen. Hij is niet alleen een vrouwenhater, hij is ook een seksueel roofdier.

Ik ben niet naïef; ik denk niet dat de Republikeinen zich nu van Trump zullen afkeren. “Ik heb liever een president die niet aansprakelijk wordt gesteld voor geweldpleging”, zei Republikein Kevin Cramer tegen verslaggevers, “maar het diskwalificeert hem niet.” Was de zaak de andere kant op gegaan, dan was het een grote zegen geweest voor Trump en zou zijn reputatie van straffeloosheid zijn versterkt.

Maar het proces is uitgedraaid op een herinnering dat er een juridische aanval op hem afkomt en dat die niet kan worden afgewend met leugens, bluf en wishful thinking. Door zijn verkiezing leek het alsof de beschuldigingen van zoveel vrouwen onbelangrijk waren. Carroll bracht daar verandering in. Ik hoop alleen dat Trumps andere tegenstanders net zo dapper zijn.