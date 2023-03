‘Mevrouw, wij verkopen niets dat ook op tv komt’, reageerde ze licht beledigd

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Zes jaar is mijn kleindochter Gloria geworden, zes! Terwijl ze pas gisteren geboren is, een dag na haar moeder, wier geboorte van eergisteren dateert.

Binnenkort zit ze in het eerste studiejaar en leert ze lezen en schrijven, dat kleine, krinklende winklende waterding. Altijd moet ik aan Guido Gezelle denken als ik haar guitige ogen zie, die stralende lach en het eeuwig beweeglijke lichaampje dat, van bij het opstaan tot het slapengaan, de dagen door danst.

Neuriënd en zingend brengt ze verslag uit van de vrolijkheid in haar lijfje. Kusjes en knuffels gul in het rond strooiend, en soms vanuit het niets pakt ze me vast en fluistert: “Mijn lieve moemie”, en overlaadt me met warme zoentjes.

Gisteren was haar verjaardagsfeest en ze kon haar geluk niet op toen ze een van de cadeautjes uitpakte die ik meegebracht had voor haar. Een Bumba-knuffelpop, op haar vraag.

De mevrouw van een grote, chique speelgoedwinkel antwoordde licht beledigd toen ik haar vroeg of ze die in voorraad had: “Mevrouw, wij verkopen niets dat ook op tv komt.” Vol afgrijzen keek ze me aan, alsof ik een of andere besmettelijke schimmel afscheidde bij het uitspreken van die naam en de hele winkel overwoekerde met meeldauw.

Bijna beschaamd kocht ik dan maar een doos met verantwoorde, educatieve knutselspullen en een juwelenkistje vol pareltjes en kraaltjes waarmee ze armbandjes en halssnoeren kan maken.

Het laatste wat ik wilde was mijn kleindochter teleurstellen en ik zou als het moest naar het einde van de wereld reizen om die verdomde pop te vinden.

Naar de Grand Bazar volstond gelukkig.

Toen ik op haar feestje aankwam, viste Glorissima er meteen het juiste pakje uit en dolblij kneep ze de knuffel fijn in haar armen. De knutseldoos keurde ze geen blik waardig. Het juwelenkistje viel iets beter in de smaak, maar die verderfelijke Bumba liet ze geen seconde meer los.

Nooit eerder had ze ernaar gevraagd, zei mijn jongste, waarom nu wel? Het ­antwoord was eenvoudig. ­Enkele dagen voor haar feest was ze bij mij wegens ziek. We brachten die dag door met boekjes voorlezen, ­tekenen en bij een koorts­opstootje hangerig op de bank ­tv-kijken.

En daar was Bumba! Hij nam de kinderen mee naar dromenland. Van koorts geen sprake meer, ze sprong op, begon te dansen en beantwoordde roepend – zodat hij haar zeker zou horen – al de vragen die hij stelde. “O moemie,” zuchtte ze toen het afgelopen was, “wat zou ik graag zo’n knuffel hebben.”

En zo geschiedde!

Bij het afscheid kreeg ik eerst wat kussen van de pop en daarna sloeg ze haar armen om me heen, keek me stralend aan en fluisterde: “Vannacht slaapt hij bij mij en wie weet neemt hij me mee naar dromenland en zie ik jou straks daar weer, mijn liefste moempertje!”