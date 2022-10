Mevrouw El Kaouakibi, voor één beroep bestaat geen medelijden meer

Frederik De Backer is columnist.

Laten we er even van uitgaan dat het gezicht van Bart De Wever gelijk heeft en iedereen in dit land debiel is. Dat men zich dus ook bij het Antwerps parket moet behelpen met werknemers die geen schaar kan worden toevertrouwd, of een fles javel, of een flippo. Dat een van hun vele imbecielen vroeg om Sihame El Kaouakibi’s parlementaire onschendbaarheid op te heffen en vervolgens de lijm opdronk.

Dat deze hele zaak een miskleun is en men zich straks genoodzaakt zal zien het geguillotineerde hoofd van wat even de toekomst van de Vlaamse politiek leek, gestut door stapels ziektebriefjes, weer haar eigen desk in het halfrond te gunnen. Dat, kortom, Sihame El Kaouakibi onschuldig is.

Eigenlijk kan het me zelfs niet schelen wat ze is. Graait zij niet, dan is het wel een andere rijke lul die zich nog niet rijk en lul genoeg acht. Mij gaat het niet om het eventuele graaien, mij gaat het om het filmpje op haar Instagram-account. ‘De speech die wij niet mochten horen’. Ik heb hem inmiddels zo vaak gehoord dat ik hem minder geforceerd kan opzeggen dan zij. Ik weet perfect wanneer ik welke emotie moet faken. Even… een stilte laten vallen… en dan voorthopen… op een traan.

Iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen, dat klopt, laten we het vonnis houden voor de rechtbank. Maar laten we dat dan ook doen met de pleidooien. In de rechtszaal moet je het rooien zonder ondertiteling, dat is dan weer minder praktisch, maar je krijgt tenminste de illusie dat wat je hoort niet minutieus is afgewogen en gerepeteerd. Schrijf het gerust op voorhand uit, maar lees het dan ook echt af, emotieloos, neutraal, in plaats van als een robot die mens probeert te zijn. Droog snikkend.

“19 maanden, 85 weken, 592 dagen.” Dat is iets wat enkel werkt wanneer je het leest – nogmaals dank voor de ondertitels. Het precieze aantal dagen, even berekend als het filmpje in zijn geheel. Weet je wat werkt, Cicero? Oprechtheid. Haper! Hakkel! Enkel acteurs oefenen hun tekst. Beroepsleugenaars.

Als je spreekt, zeg dan wat er met ons geld is gebeurd. Zeg waarom je anderhalf jaar lang niet kwam opdagen in het parlement. Iemand die onterecht wordt beticht van fraude laat zich niet betalen om niets te doen.

En als je dat niet zegt, zwijg dan. Niemand geeft erom wat je hebt doorgemaakt, hoeveel stront je uit je vele brievenbussen hebt geschept. Er is nog net genoeg vertrouwen in het gerecht en meer dan te veel wantrouwen in politici voor het volk om een kant te kiezen. Voor één beroep bestaat geen medelijden meer. Bedank de sjoemelaars die u zijn voorgegaan.

Ik zag iemand die een slachtoffer wil zijn. Te ziek om haar kiezers te vertegenwoordigen maar niet zichzelf voor de cameraploeg in haar zog. Iemand die nog denkt dat ze Jeanne d’Arc is en geen hoopje as in een vuilblik.