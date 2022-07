Metissen verdienen meer van de Belgische staat dan een ‘sorry’

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Het is zonder meer een van de schokkendste binnenlandse nieuwsverhalen van de voorbije tijd. Geschiedkundig onderzoek, geopenbaard in deze krant, leert dat de Belgische staat aan het eind van de koloniale periode abortus faciliteerde en zelfs aanmoedigde bij Belgische vrouwen die zwanger waren van een Afrikaanse man. Archiefdocumenten tonen aan hoe de regering onder leiding van de christendemocraat Gaston Eyskens er op aandrong om de betrokken vrouwen niet te vervolgen en universitaire abortuscentra in te richten. Dat alles dateert uit een periode die dertig jaar voorafgaat aan de legalisering van abortus in dit land.

Bij meerdere vrouwen ging het om een zwangerschap als gevolg van een aanranding of verkrachting bij de gewelddadige overgang van kolonialisme naar onafhankelijkheid. Dat voor ongewenst zwangere vrouwen een uitweg werd gezocht, is uiteraard geen schande. De zeer vele zwarte vrouwen die door witte mannen zijn verkracht onder koloniale vlag mochten wel niet op dezelfde empathie rekenen. De schok zit dan ook vooral in de argumentatie om abortus toe te staan: liever een ‘curettage’ dan een ‘mulaat’ (sic). Hoe letterlijk racistisch kan een beleid zijn?

Het heimelijke abortusbeleid voegt nog een duistere dimensie toe aan de al nare historie van de Belgische omgang met kinderen uit gemengde relaties uit het koloniale tijdperk. Pas onlangs is enig licht op die geschiedenis geworpen, na zestig jaar angstvallig zwijgen, wegkijken en ontkennen. Twee jaar geleden bood de Belgische staat excuses aan aan deze groep mensen voor de pijn die hen is aangedaan. De documentaireeks Metissen van België, die alle mogelijk tv-prijzen verdient, geeft een gezicht aan het onnoemelijke leed.

En dat leed is groot. Talloos zijn de verhalen van kinderen - in dit geval van een Afrikaanse moeder en een Belgische vader - die door hun vader zijn verstoten en bij hun moeder zijn weggerukt en voor adoptie zonder toestemming naar België zijn weggestuurd.

Dat deze zeer donkere pagina uit de vaderlandse geschiedenis nu eindelijk beschenen wordt, is een goede zaak. Met welke goede of minder goede bedoelingen mensen van hier ook naar de kolonies zijn getrokken, het racistische karakter van het kolonialisme als concept valt niet meer te ontkennen. Die correctie op de traditionele geschiedschrijving valt niet meer te ontkennen.

Dit is ook allemaal nog niet zo geweldig lang geleden. Een optimist besluit uit die vaststelling dat we als samenleving snel stappen vooruit gezet hebben in een meer gelijkwaardige behandeling van mensen. Een realist vindt er een verklaring - géén excuus - in waarom angst of haat voor vreemdelingen ook vandaag nog blijft opspelen.

Een betere kennis van ‘onze’ geschiedenis volstaat niet als les uit dit wrede verhaal. Metissen vragen al langer dat de erkenning van hun leed verder gaat dan een ‘sorry’. Zij hebben gelijk. Het is de Belgische staat geweest die hen persoonlijk leed heeft aangedaan. Het is aan de Belgische staat om dat vandaag te herstellen.