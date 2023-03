Metallica om halfelf ’s ochtends – ik zou gaan kijken

Mark Coenen is columnist.

Omdat iedere fan van Close toch nog in een post-coïtale blues zit na de Oscars wil ik graag uw aller aandacht vestigen op een briljant idee van Jamie Lee Curtis. Zondag won ze een beeldje voor haar bijrol in Everything Everywhere All at Once en dat volgens kenners geheel terecht, maar het is voor de rest ook gewoon een hele leuke vrouw.

Wie beroemd is haat dikwijls de zon in de vijver van conculega’s en concurrenten, maar zo zit Jamie Lee niet in elkaar. Toen Oscar-winnares Michel Yeoh een prijs won op de Golden Globe Awards, ging Curtis op aanstekelijke wijze uit haar dak. Haar ongegeneerde enthousiasme voor haar vriendin werd zowaar een meme. Toen ze wat later ook zelf een prijs won bij de Screen Actors Guild Awards, ging ze nog een stapje verder. Ze gaf Yeoh, die naast haar zat, een formidabele tongzoen waarmee ze ook tegelijk de amandelen van haar vriendin leek te verwijderen, want Curtis houdt duidelijk niet van half werk.

Voorwaar een mooi zicht.

In een wereld die aan elkaar hangt van crashdiëten, borstvergrotingen en andere lichamelijke verbouwingen is Curtis op inspirerende wijze naturel. “Ik heb jaren mijn buik ingetrokken en een pruillipje getrokken bij foto’s, nu mag iedereen zien hoe ik er echt uitzie”, zegt de overigens nog steeds bijzonder patent uitziende 64-jarige.

Ze steekt die leeftijd ook niet onder stoelen of banken. Zo pleitte ze recent voor namiddagconcerten voor mensen die graag rond een uur of negen al onder de wol liggen en daardoor menig headliner missen omdat ze hun ogen niet kunnen openhouden. Dat is een uitstekend idee. Concerten en festivals houden geen rekening met het slaappatroon van zestigplussers, terwijl dat voor de muziekbusiness een vermogende en dus interessante doelgroep blijft. Zij gaan niet op voorhand inpilsen bijvoorbeeld, waardoor ze per kop veel meer drinkgeld uitgeven op het gemiddelde festivalterrein. Ook drinken zij meer - duurdere - witte wijntjes, omdat ze ofwel het zuur krijgen van bier of op latere leeftijd glutenintolerant zijn geworden.

Curtis stelt voor om matinees te organiseren voor de bijna bejaarde groep. Coldplay op het middaguur - wie daarna zijn ogen nog kan openhouden is een uitzondering, trouwens.

Dat kan nog beter. Ik pleit onverdroten voor De Omgekeerde Line-Up: beginnen met de headliner en eindigen met wat obscure onehitwonders met kapsones. Metallica om halfelf ’s ochtends - ik zou gaan kijken. De Peppers tegen de noen, dan een dutje, een plasje en naar huis.

We noemen het Botox Rock.