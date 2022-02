Met zijn ‘uitstap uit de e-commerce’ geeft Paul Magnette een nekschot aan al wie hoopte nog wat te maken van Vivaldi

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

“Laat België maar een land worden zonder e-commerce, met échte winkels en bruisende steden.” Aldus spreekt Paul Magnette, voorzitter van de PS in Humo. Het is geen verspreking. Magnette werkt de gedachte van een ‘exit’ uit de e-commerce in het vraaggesprek nog verder uit. Arbeiders in pakhuizen nachtwerk laten verrichten vindt hij schadelijk. “Kunnen wij echt geen twee dagen wachten op een boek?”

Op een nogal radicale manier legt de voorzitter van de Parti Socialiste hier het grote probleem van de Belgische arbeidsmarkt bloot. Die arbeidsmarkt is redelijk genereus en beschermend voor wie het geluk heeft erop toegelaten te worden. Maar om die bescherming te vrijwaren dienen wel hoge muren opgetrokken te worden. Wie voor die muur staat, raakt maar moeilijk aan de bak.

Dat is geen loterij. Het is vrij goed voorspelbaar wie kansloos aan de kant moet blijven: mensen met korte scholing, lagere diploma’s of een geschiedenis van langdurige werkloosheid. Beleidsmakers staan voor de keuze. Ofwel probeer je banen te creëren die ook openstaan voor die mensen met een kortere scholing. Dat zullen soms lastige banen zijn in moeilijke omstandigheden, zoals in de e-commerce. Ofwel geef je die mensen op. Dat schijnt de optie te zijn die Paul Magnette verkiest.

Dat is pijnlijk. Paul Magnette geeft leiding aan de grootste partij van Franstalig België. Na decennia PS-beleid slaagt Wallonië er maar niet in de economische motor op gang te trekken. Het Waalse Gewest en de Franse gemeenschap staan intussen, mede door die economische stilstand, op de rand van het budgettaire bankroet. De situatie is zo schrijnend dat Wallonië er amper in slaagt om een waardige steun te geven aan de slachtoffers van de zomerse watersnood. Toch zegt nu de grote politieke leider van de PS dat die werkloosheid geen probleem is.

De bekommernis om correcte arbeidsvoorwaarden, ook aan de onderzijde van de arbeidsmarkt is terecht. De coronacrisis heeft de sociale ongelijkheden nog eens blootgelegd. Maar die onderkant afschaffen geeft het foute antwoord op de juiste vragen. Want terwijl Paul Magnette droomt van een Cuba aan de Noordzee, stopt de economische ontwikkeling niet. Als Magnette niet wil dat er pakjes ingepakt worden in Charleroi of Hasselt, worden ze wel ingepakt in Maastricht of Aken.

Ook al spreekt de PS-voorzitter geen oekazes uit, toch voorspelt dit ideetje alweer weinig goeds voor de regering-De Croo. Die hoopt nog altijd met een hogere tewerkstellingsgraad de economie aan te jagen. Om zo het gruwelijk uit de klauwen gelopen begrotingstekort in te perken. Dat is de cruciale opdracht van deze regering: haar eindrapport staat of valt met de economische relance.

Eigenlijk zegt Paul Magnette nu dat het allemaal niet hoeft. Een dwaas idee van Magnette, en hij geeft daarmee een nekschot aan al wie hoopte nog wat te maken van Vivaldi.