Met satanisch genoegen gun ik mij een kwartiertje om alle onzin van lui zonder pasfoto te blokkeren

Mark Coenen is columnist.

Omdat ik zoals altijd – want het is een afwijking – er vlug bij wilde zijn, klikte ik gisteren bij het krieken van de dag vol verwachting op truthsocial.com. Dat is een nieuw sociaal netwerk, hoewel ik van dat sociale nog niet helemaal overtuigd ben, maar kom.

In de verte klonk het stemmige gebrom van de zaagmachines die de ontwortelde bomen na de passage van Eunice aan het opruimen waren, alvorens Franklin eraan kwam. Meteen een foutmelding. “Error 1020. This website is using a security service to protect itself from online attacks.” Nog niet goed en wel begonnen en de zaak ligt al plat. Dat belooft.

Omdat de brallende patser uit Amerika twee jaar geleden van Twitter vloog en elke demagoog een megafoon nodig heeft die in deze tijd digitaal moet zijn, lanceerde Trump zijn eigen platform. De komst van Truth Social is een volgende stap in de ideologische opsplitsing van de sociale media.

Die evolutie past in de tijdsgeest, waar tegenspraak zo dikwijls ontaardt in beledigende vuilbekkerij dat zelfs de grootste etterbak er even genoeg van krijgt en de luwe waters van de gelijkgestemdheid wil opzoeken. Dat kan nu met Truth Social, waar elke gek met een hoed op zonder enige restrictie zijn mening mag komen verkondigen. Tenminste: dat is de belofte op de website.

Twitter is een basaal medium: elke mening die niet strookt met het eigen gedachtegoed wordt door de mangel gehaald, dikwijls op scabreuze wijze, niet zelden door politieke tenoren, waarna hun voetvolk er nog eens dunnetjes over gaat.

Gelukkig kan men daar iets tegen doen, maar het kost enige inspanning.

Dat gaat als volgt: men zoekt in de Twitter-trends het lemma op dat het meeste hoogoplopende stennis veroorzaakt. De machinegeweren van de malicieuzen en malcontenten zijn tegenwoordig vooral gericht op #Groen, #Tinne, #Almaci en #kernuitstap, nu het gelamenteer over #corona, #FVDB en #wintermanifest wat op de achtergrond verzeild geraakt zijn. Driekwart van die tweets zijn vermoeiend, vervelend, beledigend, aanstellerig en oninteressant en dikwijls zijn ze dat allemaal tegelijk. En dat met slechts 280 tekens: meer heb je blijkbaar niet nodig om onbeschoft te zijn.

Met satanisch genoegen gun ik mij dan een kwartiertje om alle onzin van lui zonder pasfoto te blokkeren, met speciale aandacht voor die accounts met alleen een ongetwijfeld fictieve voornaam en tien cijfers achter de apenstaart. Dat zijn de ergsten.

Het is een vorm van mentale hygiëne die ik iedereen kan aanraden en het is tegelijk goed voor de hand-oogcoördinatie: sneller dan Burt Lancaster zijn revolver kon trekken bij de O.K. Corral zijn de trollen weg. Tot er weer nieuwe komen en de zaak van voren af aan herbegint.

Het is een hobby, moet u maar denken.

En als u mij nu even wil excuseren, ik moet er weer een paar gaan blokkeren.