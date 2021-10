Met QR-codes kan gefoefeld worden. Een opluchting voor wie daar veel geld voor overheeft

Mark Coenen is columnist.

Toen Frank Vandenbroucke enkel nog een eenvoudige hoogleraar was en niet die ellendeling die zijn politieke tegenstanders alle hoeken van de slecht verluchte kamer laat zien bij de aanpak van de covidcrisis, gaf hij eens een interview aan De afspraak op vrijdag.

“De onbekwaamheid om een onderscheid te maken tussen een hoofdzaak en een bijzaak is de reden waarom u in de regering in geen enkele sociaal-economische hervorming gelukt bent”, doceerde de toenmalige hoogleraar aan een steeds bedremmelder kijkende Zuhal Demir, die op het einde nauwelijks haar tranen kon bedwingen. Of het scheelt niet veel.

We schrijven 1 maart 2019.

Twee en een half jaar laar later is de professor - ongetwijfeld tot zijn eigen grote verbazing - de baas van het land. Of het scheelt niet veel. Ondertussen weert Demir zich als een duivelin in een olievat als Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Hoewel ze vooral bezig is met omgeving en energie, de rest is bijzaak of, in het geval van justitie, alleen voor de galerij.

Wat het ook is: de stelling over hoofd- en bijzaken blijft relevant. Wat iets tot hoofd- dan wel bijzaak maakt, heeft met heel veel dingen te maken. Politieke of religieuze overtuiging, zeker, maar ook met geografie.

Wie in de zomer naar Italië ging moest overal een covidpas laten zien. Het zorgde voor overvolle terrassen, wat daar moest dat niet, maar voor de rest: geen centje pijn. Geen grote volksopstanden op de stranden. Geen betogingen in Chiasso bij de grensovergang.

Sinds kort moet iedereen daar zelfs op het werk zo’n pas kunnen laten zien. Doel van premier Draghi: het aantal vaccinaties verder opdrijven. Missie geslaagd, want in een week waren er al een half miljoen Italianen extra ingespoten met wat complotdenkers het gif van Gates noemen.

Hoofdzaak/bijzaak.

Zij die gloriërend en danig voor hun beurt kraaiden dat op 1 oktober dat onnozele rijk der vrijheid weer aan de kim zou verschijnen, krijgen het mondmasker opnieuw recht op de neus.

Zoek de definitie van pyrrusoverwinning in ginds woordenboek en u weet wat ik bedoel.

Daar kan geen gelamenteer in Terzake tegen op: wie bij zo’n gezondheidscrisis voor zijn beurt spreekt is eraan voor zijn moeite.

Neurotische communicatiedwang heeft al veel kapot gemaakt. Maar zolang de politiek aan de uier van de media hangt, zal deze manier van werken blijven bestaan.

Ondertussen kunnen zij die zo’n pas echt haten terecht op de donkerbruine markt: in Nederland is een geldige QR-code opgedoken op naam van Adolf Hitler. Blijkt dat het systeem niet helemaal waterdicht is. Wat niet onlogisch is. Geen enkel systeem is waterdicht.

Met QR-codes kan gefoefeld worden. Het moet een hele opluchting zijn voor hen die daar veel geld voor overhebben.

Hoofdzaak/bijzaak.