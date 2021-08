Hannelore Bedert is singer-songwriter en schrijfster.

Afgunstig zijn. Het overkomt me zelden, maar als ik het ben, dan is het voluit. Strontjaloers, zo je wil. Niet omdat een lief met een ander praat, niet jaloers om het materiële voordeel van een ander. Geen jaloezie om een buitenverblijf of dure wagen. (Meer zelfs: ik ben het type dat gniffelt wanneer de laaghangende sportbak in een rotvaart – en de chauffeur met dichtgeknepen billen – over de verkeersdrempel schuurt.)

Ik hoef geen dure kleding, geen sterrenrestaurants. Ik wil me niet anders voordoen dan hoe ik ben om liefde te krijgen. En er moeten niet te veel ogen op mij gericht. Het is dat soort afgunst niet.

Mijn afgunst is moeilijker te plaatsen of op te lossen. Met lede ogen kijk ik toe hoe anderen zonder tegenslagen door het leven mogen fietsen. Hoe ze door de dagen huppelen alsof er nooit iets fout kan gaan. Hoe ze nog nooit iets hebben meegemaakt dat je zo hard tegen de grond slaat dat je niet weet of en hoe je überhaupt nog recht zal kunnen staan. Jaloers ben ik op mensen die nooit afscheid moeten nemen, jaloers op het bejaarde koppel dat samen geniet, op eeuwigdurende liefdes, op kinderen met een nog in leven zijnde vader. Jaloers op zij die niet beter weten.

Het is geen constante, gelukkig maar. De afgunst hangt niet als een sluier over mijn dagen, haalt me niet onderuit. Het gevoel kan even snel verdwijnen als het opgekomen is. En alles is schijn, ook dat weet ik. Zelfs de mooiste mens heeft littekens, de vrolijkste clown op café krassen op z’n ziel. Sommige huisjes dragen bovendien zoveel kruisjes dat ze nog net niet op instorten staan.

Ik weet en besef. Maar afgunst is een raar beestje.

Nietzsche omschreef afgunst als iets wat nodig is om het eigen succes te bekomen, om iets te bereiken waar je misschien niet toe zou komen zonder je eigen prestaties te vergelijken met die van anderen. Maar wat doe je als de anderen niks presteren? Als ze gewoon bestaan? Leven? Zoals je het zelf ook (terug) zou willen? Zorgeloos zwemmen, drijven en je met de golven laten meevoeren.

Ik kijk er reikhalzend naar uit. Naar de dag waarop ik weer kan zwemmen, aan één stuk door, zonder onderbreking, zonder die korte momenten van afgunst. Zoals voorheen. Niet het tegen de stroom in ploeteren, hoofd boven water houden, spartelen, maar het échte zwemmen, met krachtige slagen. Zoals ik vroeger goed was in vlinderslag, de armen wijd, de schouders breed en sterk. Met zoveel kracht in de armen, dat een tegenwerkende golf niet meer aanvoelt als iets wat je onder water trekt, maar als iets waar je doorheen zwemt, om aan de andere kant terug boven te komen, achterom te kijken en te glimlachen. Wetend dat je alles aankan.

Daar kijk ik naar uit. Reikhalzend.