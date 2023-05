Met hun vrolijkheid blazen ze mijn gepieker weg, als de pluisjes van een uitgebloeide paardenbloem

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Elke ochtend en avond dwarrelen de verpleeg­kundigen – licht en verfrissend als sneeuw­vlokjes – hier de woonkamer in. Monter en blij kijken ze me aan en zeggen: “En? Zullen we er eens aan beginnen?”

Ze gooien de ramen van mijn gevangenschap open en laten me de zon zien. Met hun vrolijkheid blazen ze mijn moedeloosheid en gepieker weg, als de pluisjes van een uitgebloeide paardenbloem.

Samen lopen we naar mijn slaap- en bad­kamer. Wanneer ik sneller dan hen deuren open, mijn pantoffels uitschop voor ze zich naar mijn voeten kunnen bukken en mijn wollen vest van mijn schouders afschud, manen ze me aan om gebruik te maken van hun aanwezigheid, daar zijn ze tenslotte voor.

Pas na enkele dagen durfde ik me over te geven aan hun uitgestoken handen zonder me te generen voor mijn afhankelijkheid. Maar dan nog blijk ik eigen­gereider dan ze gewend zijn. Pas nu toch op, roepen ze bezorgd uit als ik eenmaal uitgekleed, met twee gipsen armen, gezwind in bad stap.

Hoofdschuddend sproeien ze me nat en zepen ze me van kop tot teen in – voor het eerst in decennia wordt mijn rug gewassen! –, vragen me dan lief hoe de nacht was en wijken niet meer van mijn zijde, bang dat ik er in mijn eentje zou uit­stappen, wat ik ook doe wanneer ze zich omdraaien om een handdoek te pakken.

Het is nu eenmaal de aard van het beestje. Hoe ik ook mijn best doe, ik slaag er niet in om mijn temperament aan banden te leggen. Onze meest beweeglijke patiënt, noemen ze me en dat ‘onze’ ontroert me.

Ondertussen hebben zij aanvaard dat ik niet te temmen ben en ze dansen om me heen als boksers in de ring, met open armen om me op te vangen mocht ik onderuitgaan.

“Bij jou winnen we de tijd die we bij een ander verliezen”, zeggen ze lachend. Ze knijpen wat tandpasta uit de tube en geven me de borstel aan. Terwijl ik daarmee sta te klungelen schudden ze mijn hoofdkussens op, wapperen het hoeslaken uit, zwaaien mijn dekbed flink de lucht in en strijken alles glad.

Een fris bedje voor vanavond, zeggen ze, terwijl ze met een washandje de tandpasta­spetters van mijn gezicht vegen. Daarna het sluit­stuk: haren kammen, wollen vest weer aan en terug naar de woonkamer, waar ze met een wolk van kussens mijn rug ondersteunen, pilletjes klaarleggen voor de hele dag en een koffie voor mijn neus zetten.

“Is er nog iets dat we voor je kunnen doen?” vragen ze, zacht als een moeder. Nee, schud ik, en ik prijs hen uitvoerig om alles wat ze al deden. Even opgewekt als ze binnenkwamen, wervelen ze na een aai over mijn bolletje weer de deur uit.

Vlak voor de voordeur achter hen in het slot valt, hoor ik ze roepen: “Tot vanavond Speedy Gonzales!”

“See you later, alligator”, mompel ik dankbaar.