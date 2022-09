Met het heengaan van Queen Elizabeth nemen we afscheid van bijna honderd jaar geschiedenis

Bruno Struys is journalist.

Met haar 96 jaar omvatte de Britse koningin bijna een eeuw aan historische gebeurtenissen. Haar overlijden beroert dan ook vele generaties.

Twee weken geleden bracht ik met mijn twaalfjarige nichtje een bezoek aan Londen en daar stonden we dan, voor de poort van Buckingham Palace. De vlag wapperde, dus The Queen was thuis! Een van de 760 ramen stond open en we fantaseerden dat ze daar in een fauteuil naar ons zat te zwaaien. Met die stijve hand zoals de beeldjes van haar in souvenirshops, en met voor zich, op een tafeltje, een gebloemd kopje thee. Als ze maar geen kou vat, zeiden we nog.

Ik googelde stiekem en vertelde mijn nichtje, dat een opmerkelijke interesse heeft in de Tweede Wereldoorlog, dat Elizabeths moeder weigerde naar Canada te vluchten. “De kinderen vertrekken niet zonder mij en ik vertrek niet zonder de koning”, zei de Queen Mother. “En de koning zal nooit vertrekken.” Vijfenzeventig jaar later is er opnieuw oorlog op het Europees continent.

Vijftien premiers

Toen Elizabeth op amper 25-jarige leeftijd op de troon kwam, was Winston Churchill premier. Churchill, een naam die enkel in zwart-wit bestaat, met kringen sigarenrook erboven. Daarna kon Elizabeth nog veertien andere premiers begroeten, onder wie deze week nog Liz Truss.

Ze zag de kleurentelevisie verschijnen, computers, het internet, mobiele telefoons en had volgens kenners een geheim eigen Facebook-profiel. In 1966 zag ze Engeland de Duitsers nog eens verslaan, maar dan op het WK voetbal. Drie jaar later brachten The Beatles haar met ‘Her Majesty’ een weinig flatteuze ode, en dan moesten de Sex Pistols nog komen.

Elizabeth II maakte meerdere economische recessies mee en er staat er alweer eentje voor de deur. Ze zag het Verenigd Koninkrijk toetreden tot de Europese Gemeenschap, om er een halve eeuw later weer uit te stappen. Haar land voerde meerdere oorlogen, waaronder die op de Falklands. Ze vond het lastig dat haar zoon Andrew meevocht, wordt gezegd. Die kan sindsdien niet meer zweten, zo mochten we recent ontdekken door het Epstein-schandaal.

Her Majesty ontmoette dertien van de veertien opeenvolgende presidenten van de Verenigde Staten. Het roemruchte bezoek van John F. Kennedy en first lady Jackie aan Buckingham Palace waarbij ze de koningin beledigd zouden hebben, is vereeuwigd in de populaire Netflix-serie The Crown, maar is allicht niet meer dan een incorrect gerucht.

Factor van stabiliteit

Ook The Crown heeft ongetwijfeld bijgedragen tot haar populariteit, en ondanks enkele gevallen van geschiedvervalsing biedt het wel een verklaring waarom de slechte gezondheid van de koningin meteen groot nieuws was. Hoe turbulent de geschiedenis ook is en die van het Britse koningshuis in het bijzonder, de koningin was altijd een factor van stabiliteit.

Exact dat komt nu onder druk. Charles is niet de meest verbindende figuur, op een moment dat er krachten spelen die het Verenigd Koninkrijk uit elkaar willen trekken. Zeker nu in Schotland, maar ook in Noord-Ierland sprake is van een referendum.

Queen Elizabeth hield ook de Commonwealth bij elkaar, en ook die alliantie staat onder druk. Kortom, met haar heengaan nemen we afscheid van bijna honderd jaar geschiedenis.